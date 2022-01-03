Redding: "MotoGP takımları artık 'yaşlı' sürücülere karşı saygılı değil"

Redding, 2014'ten 2018'e kadar MotoGP'de yarıştı. 2018'de son yılını Aprilia'da geçirmeden önce Honda ve Ducati motosikletlerinde yarışan İngiliz sürücü iki kez podyum gördü.

2019 Britanya Superbike şampiyonu ve 12 kez WSBK yarış galibi, 2018'de Aprilia ile karşı karşıya kaldığı durumdan duyduğu dehşeti dile getirdi.

Ducati fabrika sürücüsü olarak WSBK'daki ikinci yılını tamamlayan Redding, Motorsport.com'a, bunca zamandır MotoGP'ye geri dönmeyi düşündüğünü ancak artık 28 yaşında olduğu için istenmediğini söyledi.

İngiliz sürücü, MotoGP takımlarının sürücülere karşı bu yaklaşımının "saygılı olmadığını" söyleyerek, sorununu dile getirdi.

Redding, "Dürüst olmak gerekirse, şu anda olduğum kişi o zamanlar olduğum kişiden farklı olduğu için, MotoGP'ye geri dönmeyi denemek istiyordum."

"Hiçbir zaman gerçek bir fırsatım olmadığını düşünüyorum. Asla yarış kazanabilen bir motosikletim olmadı."

"İlk 10 sırada olmak için bir uydu motosikletindeydim. Ben ilk 10 için yarışmıyorum. Evet iyi bir yer ama ben bunun için burada değilim."

"Bu yüzden eğer ilk beşte bitirebileceğim bir motosiklete sahip olma fırsatım olursa, kesinlikle değerlendiririm. Ancak yaşlıyım."

"Birkaç takımla konuştum ve hepsinin söylediği: 'Çok yaşlı. 28 yaşında'."

"Artık genç sürücüleri getiriyorlar ve ben bu sisteme inanmıyorum."

"Benim gibi insanlar ve yaşça büyük insanlar, MotoGP'ye geçmek ve para kazanmak için bütün hayatı boyunca çalıştı."

“Ancak şimdi MotoGP'ye geliyorsun ve eğer ilk bir ya da iki yılda bir şey yapamazsan, gönderiliyorsun."

"Yani, yarış kariyerinize yıllarca kendinizi adıyorsunuz ve iki yıl boyunca motosiklette bir şeyler yapmaya çalışmak o kadar iyi olmuyor. Sonra ne yapıyorsunuz?"

“Hiç para kazanamıyorsunuz, iş bulmanız gerekiyor ve bunu yapmanız gerekiyor. Adil değil. Sürücülere saygılı bir şey değil."

"MotoGP'de en az beş ila sekiz yıl geçirmeniz gerektiğine inanıyorum ve bundan sonra başaramazsanız, yapamazsınız. Ancak şimdi herkesi aceleye getirmek çılgınca.” dedi.

Redding bu yıl WSBK'da kalacak ancak BMW'ye sansasyonel bir geçiş yapacak. Eski MotoGP sürücüsü Alvaro Bautista ise onun yerini almak için Ducati'ye dönecek.

Scott Redding, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images