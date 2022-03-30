Red Bull Ring, MotoGP yarışı için yeni bir düzen hazırladı

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Red Bull Ring, 2016 yılında MotoGP takvimine geri döndü ve güvenlik endişeleri nedeniyle geleceği hakkında soru işaretleri vardı. Bazı sürücüler, bariyerlerin yakınlığından, diğerleri ise çakıl eksikliğinden endişeliydi.

Pistin sola doğru dönülen ikinci virajı, tartışmanın ana konusuydu ve geçen sezon buraya bir şikan eklenmişti.

Aslında pistin bu bölümüyle ilgili endişeler, 2020'de Franco Morbidelli ve Johann Zarco'nun korkutucu kazası sonrası başladı. İkilinin temasının ardından motosikletler büyük bir süratle üçüncü viraja doğru fırlamış ve o noktadan geçen Valentino Rossi ve Maverick Vinales, kıl payı kurtulmuştu.

Üçüncü viraja, gelecekte bunun tekrarlanmasını önlemek amacıyla yeni bir bariyer yerleştirildi. Fakat ikinci virajda çıkılan hızlar ve üçüncü viraja geliş, endişe kaynağı olmaya devam ediyordu.

Geçen yıl bundan ötürü pistin bu uzun düzlüğüne şikan eklenmişti. Böylelikle sürücüler hızlarını büyük oranda düşürdüler.

Fakat 2022 için pist düzeninin kalıcı olarak değiştirilmesi planlanıyordu ve bugün itibariyle yeni düzen ortaya çıktı. Yeni pist düzeni, temelde geçen yılla benzer görünüyor fakat ikinci virajdaki şikan, artık çok daha dar.

Yeniden tasarlama sürecine liderlik eden isim ünlü pist tasarımcısı Hermann Tilke oldu.

Tilke, "MotoGP için pistin bu kısmındaki hızın düşürülmesi önemliydi. Sağ-sol kombinasyonu ile bunu elde ettik. Bunun pist düzeninin geri kalanı üzerinde hiçbir etkisi yok." dedi.

Formula 1 yeni şikanı kullanmayacak, bunun yerine orijinal düzenle devam edecek.

COVID-19 salgını nedeniyle MotoGP, son iki yıldır Red Bull Ring'de ikişer yarış düzenledi. Bu yıl sadece bir yarış yapılacak ve yarış 19-21 Ağustos hafta sonunda gerçekleştirilecek.

Red Bull Ring chicane Photo by: Uncredited