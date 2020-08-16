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MotoGP / Avusturya GP / Son dakika

Red Bull Ring MotoGP: Isınma turlarının lideri Mir!

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Red Bull Ring MotoGP: Isınma turlarının lideri Mir!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Ağu 2020 08:36

Suzuki sürücüsü Joan Mir, Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ısınma turlarında en hızlı isim olmayı başardı.

Red Bull Ring'deki sürprizler bitmiyor. Pazar sabahı herkes yağmur bekliyordu ancak sabah yapılan ısınma urları tamamen kuru zeminde geçti.

Dereceler çok yakındı ve özellikle KTM sürücüsü Pol Espargaro'nun temposu çok iyiydi. Ancak seansın en hızlı ismi 1:24.365 yapan, Suzuki sürücüsü Joan Mir oldu.

İspanyol sürücü, bu turuyla Espargaro'nun 0.002 saniye önünde ilk sırada yer almayı başardı.

Espargaro'yu sadece 0.026 saniye geriden pole pozisyonunu kazanan Maverick Vinales takip etti.

Yani bu üç sürücü sadece 0.028 saniye içinde dizildi.

Takaaki Nakagami, en iyi Honda sürücüsüydü ve 1:24.565 yaparak dördüncü sırada yer aldı.

Onu 0.032 saniye geriden Johann Zarco takip ederken, Andre Dovizioso altıncı oldu.

Fabio Quartararo, Doviozoso'nun .007 saniye ardında yedinci, Jack Miller ise Quartararo'nun 0.022 saniye ardında sekizinci oldu.

İlk onu Alex Rins ve Franco Morbidelli tamamladı.

Valentino Rossi, 0.506 saniye geride ancak 12. olabildi.

Honda fabrika takımı sürücüsü Alex Marquez 14. olurken, Cal Crutchlow 19. olabildi.

Isınma turları sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Joan Mir Suzuki 14 1'24.365     184.256
2 Spain Pol Espargaro KTM 14 1'24.367 0.002 0.002 184.252
3 Spain Maverick Viñales Yamaha 14 1'24.393 0.028 0.026 184.195
4 Japan Takaaki Nakagami Honda 14 1'24.565 0.200 0.172 183.820
5 France Johann Zarco Ducati 14 1'24.597 0.232 0.032 183.751
6 Italy Andrea Dovizioso Ducati 14 1'24.604 0.239 0.007 183.735
7 France Fabio Quartararo Yamaha 14 1'24.611 0.246 0.007 183.720
8 Australia Jack Miller Ducati 14 1'24.633 0.268 0.022 183.673
9 Spain Alex Rins Suzuki 6 1'24.686 0.321 0.053 183.558
10 Italy Franco Morbidelli Yamaha 14 1'24.793 0.428 0.107 183.326
11 Italy Danilo Petrucci Ducati 14 1'24.828 0.463 0.035 183.250
12 Italy Valentino Rossi Yamaha 14 1'24.871 0.506 0.043 183.157
13 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 14 1'24.899 0.534 0.028 183.097
14 Spain Alex Marquez Honda 12 1'24.958 0.593 0.059 182.970
15 Spain Aleix Espargaro Aprilia 9 1'25.031 0.666 0.073 182.813
16 South Africa Brad Binder KTM 12 1'25.041 0.676 0.010 182.791
17 Italy Michele Pirro Ducati 13 1'25.103 0.738 0.062 182.658
18 Spain Tito Rabat Ducati 14 1'25.120 0.755 0.017 182.622
19 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 14 1'25.267 0.902 0.147 182.307
20 Spain Iker Lecuona KTM 14 1'25.292 0.927 0.025 182.253
21 Portugal Miguel Oliveira KTM 11 1'25.310 0.945 0.018 182.215
22 Germany Stefan Bradl Honda 13 1'25.608 1.243 0.298 181.581
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avusturya GP
Alt-etkinlik Warm Up
Lokasyon Red Bull Ring
Pilotlar Joan Mir , Maverick Viñales Şimdi al , Pol Espargaro
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing , Team Suzuki MotoGP , Yamaha Factory Racing
Editör Matteo Nugnes

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