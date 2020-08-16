Red Bull Ring MotoGP: Isınma turlarının lideri Mir!

Red Bull Ring'deki sürprizler bitmiyor. Pazar sabahı herkes yağmur bekliyordu ancak sabah yapılan ısınma urları tamamen kuru zeminde geçti.

Dereceler çok yakındı ve özellikle KTM sürücüsü Pol Espargaro'nun temposu çok iyiydi. Ancak seansın en hızlı ismi 1:24.365 yapan, Suzuki sürücüsü Joan Mir oldu.

İspanyol sürücü, bu turuyla Espargaro'nun 0.002 saniye önünde ilk sırada yer almayı başardı.

Espargaro'yu sadece 0.026 saniye geriden pole pozisyonunu kazanan Maverick Vinales takip etti.

Yani bu üç sürücü sadece 0.028 saniye içinde dizildi.

Takaaki Nakagami, en iyi Honda sürücüsüydü ve 1:24.565 yaparak dördüncü sırada yer aldı.

Onu 0.032 saniye geriden Johann Zarco takip ederken, Andre Dovizioso altıncı oldu.

Fabio Quartararo, Doviozoso'nun .007 saniye ardında yedinci, Jack Miller ise Quartararo'nun 0.022 saniye ardında sekizinci oldu.

İlk onu Alex Rins ve Franco Morbidelli tamamladı.

Valentino Rossi, 0.506 saniye geride ancak 12. olabildi.

Honda fabrika takımı sürücüsü Alex Marquez 14. olurken, Cal Crutchlow 19. olabildi.

Isınma turları sonucu: