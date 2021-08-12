Red Bull Ring, MotoGP için yeni pist düzenini tanıttı

Red Bull Ring pistinde gerçekleştirilen son üç yarışın üçünde de ciddi olaylar meydana geldi ve üç yarış da kırmızı bayraklarla durduruldu. Sonuncu olay, geçen pazar günü Dani Pedrosa'nın motosikletinin kontrolünü kaybetmesiyle beraber yaşandı. Arkadan gelen Lorenzo Savadori, Pedrosa'nın motosikletini görmedi ve kendisine çarptı. İki motosiklet alev alırken, Savadori'nin ayak bileği kırıldı.

En büyük olay ise geçen yılki Avusturya GP'de Johann Zarco ve Franco Morbidelli'nin 200 mph hızda temas yaşadığı ikinci virajda meydana gelmişti.

Her iki sürücünün motosikleti de temasın ardından kontrolden çıktı ve Yamaha sürücüleri Maverick Vinales/Valentino Rossi bu fırlayan motosikletlerden kıl payı kurtuldular.

Bu olayların tekrarlarının engellenmesi için üçüncü virajın dış kısmına yeni bir bariyer eklendi ve 2022 için yeni güvenlik önlemleri tartışıldı.

Perşembe günü, bu hafta sonu gerçekleştirilecek ikinci Red Bull Ring yarışı öncesinde, gelecek yıldan itibaren MotoGP tarafından kullanılacak olan revize edilmiş pist düzeni tasarımı açıklandı.

Sürücüler 2022'den itibaren ilk virajı normal şekilde dönecekler ve ardından ikinci viraja eklenen yeni şikana gelecekler. Sağa doğru dönülen bu şikandan sonra ise üçüncü viraja doğru devam edecekler.

Yeni düzenle beraber üçüncü virajın hızının düşmesi ve 2020'den itibaren Zarco/Morbidelli arasında yaşanan kaza gibi olayların tekrarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yeni düzenin inşası, bu yılın kasım ayında başlayacak.

Yeni düzen, FIA ve FIM ile birlikte tasarlanmış olsa da Formula 1, mevcut düzeni kullanmaya devam edecek.

Red Bull Ring new MotoGP layout Photo by: Red Bull Media House