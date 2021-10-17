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Rea: "Rossi'nin MotoGP'deki fırsatı kaçırmamın bir talihsizlik olduğunu söylemesi çok hoş"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Federico Faturos
Çeviren:
Aybike Simay Erden

6 kez Dünya Superbike şampiyonu Jonathan Rea, MotoGP'deki şansını kaçırmasının ardından, Valentino Rossi'nin bunu "büyük talihsizlik" olarak değerlendirmesinin "çok hoş" olduğunu söyledi.

Rea: "Rossi'nin MotoGP'deki fırsatı kaçırmamın bir talihsizlik olduğunu söylemesi çok hoş"

MotoGP efsanesi Rossi, Amerika Grand Prix'si hafta sonunda Rea'nın MotoGP'de tam zamanlı yarışamamasının büyük bir talihsizlik olduğunu ve hâlâ birinci sınıf grand prix yarışlarında hızlı olabileceğini söyledi.

Rea, Casey Stoner'ın sakatlığının ardından Misano ve Aragon'da 2012 yılında Honda ile iki yarışa katılmıştı. Rea, İki yarışı da ilk sekizde tamamlayarak HRC'yi etkilemeyi başardı.

Rea, MotoGP'ye geçeceğine dair görüşmeler yapılmasına rağmen WSBK'da kaldı. Burada günümüze kadar altı şampiyonluk ve 107 galibiyet elde etti.

Rea, Autosport/Motorsport.com ile özel bir röportajda Rossi'nin sözleri hakkında: "Valentino'dan bunu duymak çok hoş çünkü kendisi motosiklet yarışlarının gelmiş geçmiş en iyi sürücüsü ve birbirimize karşı büyük saygımız var."

"Bazen bir yarıştan sonra bana mesaj gönderir ya da tam tersi olur. Ben, onun ve kariyerinde yaptıklarının büyük bir hayranıyım."

"Tabii ki de büyük bir talihsizlik çünkü hiçbir zaman MotoGP'de tam zamanlı yarışma şansım olmadı."

"2012'de iki kez yedek sürücülük şansım oldu. Yedinci ve sekizinci sırada tamamladım bu da kötü değildi."

“Ancak durum bu. Önceki takımımla kariyerimde bazı zorlu anlar yaşadım, harika zamanlarım da oldu kötü zamanlarımda." 

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Kawasaki'ye katıldığımda ise çok mutluydum."

"Hayat çok güzeldi, kazanıyordum. Kendime sorduğum tek soru, MotoGP'de ne yapabilirdim? Çünkü bilmiyorum."

"Pişmanlıklarım yok çünkü hiçbir zaman şansım olmadı. Ancak hayat bu."

"Sürücüler hayatta kendi yollarını bulmalı. Fırsatları değerlendirmek zorundasın ve maalesef benim bu şansım hiç olmadı." dedi.

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