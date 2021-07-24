Rea, 2022'de MotoGP'ye geçme ihtimalini reddetmiyor

Maverick Vinales'in bu yılın ardından Yamaha fabrika takımından ayrılma kararı almasının ardından, Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli'nin gelecek yıl fabrika takımına geçeceği düşünülüyor. Bu da takımda potansiyel bir boşluğa yol açacak.

Valentino Rossi yıl sonunda emekli olursa ya da kendi VR46 Ducati ekibi adına yarışmaya karar verirse, SRT'nin 2022 için iki sürücüye ihtiyacı olacak.

Rea'in adı, tıpkı Toprak Razgatlıoğlu ve Garrett Gerloff gibi Petronas SRT takımı için anılıyor.

2012 yılında sakatlığı nedeniyle yarışamayan Casey Stoner'ın yerine iki MotoGP yarışına çıkan Rea, o zamandan beri MotoGP'de tam zamanlı yarışma teklifleri alsa da bunların hepsini geri çevirdi ve Kawasaki ile WSBK'da yarışmayı seçti.

2020'de Kawasaki ile yok yıllık yeni bir anlaşma imzalayan Rea, olası bir fırsat çıkması halinde gelecek yıl SRT ile MotoGP'ye geçme ihtimalini reddetmedi.

Assen'de yaptığı açıklamada, MotoGP'ye geçmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna Rea, "Evet, bu her zaman aklımda olan bir şey."

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Hiç olmadığım kadar iyi sürüyorum, gerçekten sürüş/hayat dengemin zirvesindeyim. Yani asla asla demiyorum." cevabını verdi.

Bu yıl WSBK'da yedinci şampiyonluğunu kazanmasının onu MotoGP'de yarışmaya teşvik edip etmeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Asla asla dememelisiniz.”

Rea ayrıca, hem Toprak hem de Gerloff'un SRT ile MotoGP'de yarışmak yerine WSBK'da kalmaya devam etmesine "çok şaşırdığını dile getirdi.

Geçen ay Assen'de Morbidelli'nin yerini alarak ilk MotoGP yarışına çıkan Gerloff, yeni WSBK anlaşmasını imzalamadan önce MotoGP'den hiçbir teklif almadığını söyledi.

Ayrıca 2022 için MotoGP kapılarının tamamen kapalı olmadığını çünkü sözleşmesinde olası bir MotoGP teklifi halinde takımdan ayrılabileceği yönünde madde olduğunu belirtti.

MotoGP'ye neden gitmediği sorulduğunda, "Şu anda oradan aldığım bir teklif yok."

“Hiç teklif almadım. Takımlar tarafından alınması gereken zor bir karar ama hayır, Yamaha'dan sadece Superbike teklifi aldım ve tek teklif buydu. Bunu aldığım için çok mutluydum çünkü Yamaha ile gerçekten mutlu hissediyorum ve ayrıca GRT ile de gerçekten mutluyum."

“Yani, benim için tek teklifi kabul etmekten memnunum." cevabını verdi.