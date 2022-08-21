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MotoGP / Avusturya GP Haberler

Raul Fernandez, KTM'e ayrılmak istediğini bildirdi

Raul Fernandez, 2022 MotoGP sezonunun ardından KTM'den ayrılmak istediğini marka yönetimine bildirdi.

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Raul Fernandez, KTM'e ayrılmak istediğini bildirdi
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Raul Fernandez geçen yıl Moto2 şampiyonasında Remy Gardner ile kıyasıya bir rekabete girmiş ve ikinci olmasının ardından bu yıl KTM'in uydu takımı Tech3 ile MotoGP'ye adım atmıştı.

Yamaha geçen yıl, Fernandez'i kendi uydu takımına getirmeye çalıştı ancak KTM ile olan sözleşme durumu nedeniyle bunu yapamadı.

Bu sezon Fernandez, MotoGP'deki ilk yılında pek iyi bir performans sergilemedi ve aldığı beş puanla şampiyonayı son sırada götürüyor.

Bir süredir Fernandez'in geleceğiyle alakalı söylentiler vardı ve iddiaya göre sırf KTM'den ayrılabilmek için Moto2'ye dönmeyi veya Dünya Superbike Şampiyonası'na dönmeyi düşünebilirdi.

Avusturya'da konuşan KTM Motorsport patronu Pit Beirer, Fernandez'in takımdan ayrılmak istediğini  doğruladı.

Eski motokros sürücüsü, "Mayıs ayında, Jerez pistindeyken Raul ve menajeri ile çok iyi ve dostane bir görüşme yaptım. Orada bize ayrılmak istediğini bildirdi."

"O andan itibaren, doğru maddeleri uygulamanın ve sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetmenin resmi yolunu aradık."

"Jerez'den sonra diğer takımlarla konuşmakta özgürdü." dedi.

Şimdilik tarafların sözleşmeyi ne gibi maddelerle feshedeceği bilinmiyor.

KTM'in uydu takımı olan Tech3, gelecek yıl GasGas adı altında yarışacak ve koltuklardan birisine Pol Espargaro geçecek.

İkinci koltuk için Remy Gardner'ın adı geçerken, Fernandez artık seçenekler arasında değil.

Beirer, "Artık kalacağına dair umut yok. İşini yapıyor ve bu sezon sonuna kadar birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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