Önceki / Quartararo karamsar: "Yamaha'daki en zor zamanımı geçiriyorum, güçlü yanlarımızı kaybediyoruz"
MotoGP / Fransa GP Haberler

Raul Fernandez, Fransa GP'sinden çekildi

Sağ kolundaki sakatlık nedeniyle ameliyat olan RNF Aprilia sürücüsü Raul Fernandez, ilk antrenman seansının ardından Fransa GP'sinden çekildi.

Altay Gök
Ekleyen:
Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing

Sezon başladığından beri sağ kolundaki bir sıkıntıdan muzdarip olan ve dört hafta sonundan sadece üç puan çıkarabilen Raul Fernandez, geçen hafta kolundaki dokuz farklı noktadan ameliyat oldu.

Hızlı bir iyileşme süreci geçirdiğini uman ve Fransa GP'si için Le Mans'a uçan Fernandez'in durumu Cuma günü ilk antrenmandan sonra değerlendirilecek, bir sıkıntı olmaması durumunda kendisi yarışmaya devam edebilecekti.

Ancak sadece üç turun ardından pite geri dönen Fernandez, sakatlığının devam ettiğine karar verdi ve hafta sonunun kalanından çekildi.

İspanyol basınına konuşan Fernandez, "Ciddi bir sorun yok ama dürüst olmak gerekirse yarışabilecek durumda değilim. Bu sabah denedim, üç tur attım ve hazır olmadığımı fark ettim."

"Kendimi çok daha iyi hissediyorum ama sağa dönüşlerde vücudumu viraja sokamıyorum. Takımıma hemen tur atabileceğimizi söyledim ama sakatlığım nedeniyle bu benim için riskli olurdu. Tur atabilsem bile 2-3 saniye yavaş kalırdım."

"Şu anda elde edebileceğim bir şey yok, aksine kaza yaparsam çok şey kaybederiz. Takım da kararımı anlayışla karşıladı."

"Hedefimiz Mugello; bunu dün de söyledik, şimdi de söylüyorum. Hedefimiz Mugello ve hazır olmaya çalışacağız." dedi.

paylaşım
yorumlar

Quartararo karamsar: "Yamaha'daki en zor zamanımı geçiriyorum, güçlü yanlarımızı kaybediyoruz"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış

Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış

Formula 1
Miami GP

Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış

Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"

Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"

MotoGP
Fransa GP

Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi" Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"

Baba Perez: "Max-Perez mücadelesi, Senna-Prost mücadelesini andırıyor"

Baba Perez: "Max-Perez mücadelesi, Senna-Prost mücadelesini andırıyor"

Formula 1
Miami GP

Baba Perez: "Max-Perez mücadelesi, Senna-Prost mücadelesini andırıyor" Baba Perez: "Max-Perez mücadelesi, Senna-Prost mücadelesini andırıyor"

Son Haberler

Loubet'in egzoz sorunu, M-Sport teknisyenlerinin "tekme atması" sayesinde çözülmüş!

Loubet'in egzoz sorunu, M-Sport teknisyenlerinin "tekme atması" sayesinde çözülmüş!

WRC WRC
Portekiz Rallisi

Loubet'in egzoz sorunu, M-Sport teknisyenlerinin "tekme atması" sayesinde çözülmüş! Loubet'in egzoz sorunu, M-Sport teknisyenlerinin "tekme atması" sayesinde çözülmüş!

Wolff, Mick'in Williams'ta mı yarışmasını istiyor?

Wolff, Mick'in Williams'ta mı yarışmasını istiyor?

F1 Formula 1
Miami GP

Wolff, Mick'in Williams'ta mı yarışmasını istiyor? Wolff, Mick'in Williams'ta mı yarışmasını istiyor?

Marko üç yarışlık süreyi doğruladı: "De Vries performansını artırmalı!"

Marko üç yarışlık süreyi doğruladı: "De Vries performansını artırmalı!"

F1 Formula 1

Marko üç yarışlık süreyi doğruladı: "De Vries performansını artırmalı!" Marko üç yarışlık süreyi doğruladı: "De Vries performansını artırmalı!"

AlphaTauri, Imola için önemli güncellemeler hazırlıyor

AlphaTauri, Imola için önemli güncellemeler hazırlıyor

F1 Formula 1
Miami GP

AlphaTauri, Imola için önemli güncellemeler hazırlıyor AlphaTauri, Imola için önemli güncellemeler hazırlıyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.