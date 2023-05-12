Raul Fernandez, Fransa GP'sinden çekildi

Sezon başladığından beri sağ kolundaki bir sıkıntıdan muzdarip olan ve dört hafta sonundan sadece üç puan çıkarabilen Raul Fernandez, geçen hafta kolundaki dokuz farklı noktadan ameliyat oldu.

Hızlı bir iyileşme süreci geçirdiğini uman ve Fransa GP'si için Le Mans'a uçan Fernandez'in durumu Cuma günü ilk antrenmandan sonra değerlendirilecek, bir sıkıntı olmaması durumunda kendisi yarışmaya devam edebilecekti.

Ancak sadece üç turun ardından pite geri dönen Fernandez, sakatlığının devam ettiğine karar verdi ve hafta sonunun kalanından çekildi.

İspanyol basınına konuşan Fernandez, "Ciddi bir sorun yok ama dürüst olmak gerekirse yarışabilecek durumda değilim. Bu sabah denedim, üç tur attım ve hazır olmadığımı fark ettim."

"Kendimi çok daha iyi hissediyorum ama sağa dönüşlerde vücudumu viraja sokamıyorum. Takımıma hemen tur atabileceğimizi söyledim ama sakatlığım nedeniyle bu benim için riskli olurdu. Tur atabilsem bile 2-3 saniye yavaş kalırdım."

"Şu anda elde edebileceğim bir şey yok, aksine kaza yaparsam çok şey kaybederiz. Takım da kararımı anlayışla karşıladı."

"Hedefimiz Mugello; bunu dün de söyledik, şimdi de söylüyorum. Hedefimiz Mugello ve hazır olmaya çalışacağız." dedi.