Raul Fernandez, 2023 için Aprilia-RNF'ye geçmeye hazırlanıyor!

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2021 yılında Moto2 Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan Fernandez, Tech3 ve KTM ile 2022'de MotoGP'ye yükselmişti.

Fernandez, geçen yıl Moto2'de yarışıyken Yamaha'nın uydu takımı RNF'ye geçmek istiyordu ancak KTM, bu anlaşmaya izin vermedi.

Sonuç olarak bu yıl Tech3 KTM ile MotoGP'ye adım atan Fernandez, şimdiye kadar zorlu bir sezon geçirdi ve en iyi sonucu Almanya'da aldığı 12. sıraydı.

Motorsport.com, Fernandez'in pazar sabahı KTM CEO'su Stefan Pierer ile mevcut kontratını görüşmek üzere bir araya geldiğini öğrendi.

Birkaç ay önce Fernandez'in anlaşması 2023 sonuna kadar uzatılmıştı ve KTM, İspanyol sürücünün anlaşmasını feshetmek için 1 milyon eurodan fazla bir ücret talep ediyordu.

Bunu yapmak neredeyse imkansız gibi görünüyordu ancak iki taraf, Fernandez'in 2022'nin sonunda KTM'den ayrılması adına dostane bir anlaşma imzaladı.

Bu, Fernandez'in 2023 yılında RNF Aprilia'ya geçmesine izin verecek, bu kontratın 2024'ü de kapsaması çok muhtemel.

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fernandez gelecek yıl için Marc VDS ve Pons Racing takımlarından Moto2'ye dönüş için teklif almıştı. Hatta Dünya Superbike Şampiyonası'na bile atılacağı düşünülüyordu.

Anlaşmanın tamamlanmasıyla RNF'nin ilk sürücüsünün Fernandez olacağı netleşmiş oldu. İkinci koltuğun kime gideceği ise belirsiz.

Koltuk için Miguel Oliveira'nın adı geçiyor ancak Portekizli sürücünün yenilenen Tech3/GasGas'a geçebileceği de konuşuluyor.