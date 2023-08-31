Rahat Bagnaia, rakipleri karşısında nasıl bu kadar hızlı oluyor?

Ducati sürücüsü, Red Bull Ring'i domine ederek Avusturya'da 2023 sezonundaki üçüncü sprint/grand prix dublesini yaptı.

Bu sayede Bagnaia, bu hafta sonu Barselona'da yapılacak 11. ayak yarışı öncesinde klasmanda 62 puanlık bir liderlik elde etti. 2022 sezonunun aynı aşamasında Bagnaia, beş defa yarış dışı kalmasının ardından 91 puan gerideydi.

Bagnaia'nın 2023'te Pazar günleri üç ve sprintte ise bir kez puansız ayrılsa da, şampiyonanın ilk bölümünden bu yana genel olarak hatasız bir performans sergiliyor ve rakiplerinin tutarsızlığını iyi değerlendiriyor.

Katalan GP öncesinde Perşembe günkü basın toplantılarında, bazı rakiplerinden Bagnaia'nın 2023'teki güçlü yönleri hakkında yorum yapmaları istendi.

Ducati sürücülerinden Jorge Martin ve Marco Bezzecchi, Bagnaia'nın frenlerde ne kadar güçlü olduğunun altını çizerken, Martin Bagnaia'nın her zaman pistin bir yerinde fark yaratabildiğini belirtti.

Martin, "O kazanıyor! Hayır, bu karmaşık bir durum. Bu sadece tek bir şey değil, birçok farklı şey var. Bazen ben bir yerde biraz daha iyiyim, bazen de o başka yerlerde biraz daha iyi. Bence normalde [güçlü] fren yapıyor. Ona yaklaşıyorum ama o frenleme konusunda inanılmaz." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bezzecchi şunları ekledi: "Jorge'ye katılıyorum. Sonuçta her zaman aynı olmuyor. Her virajda fark yarattığı pistler olduğu gibi, sadece bir ya da iki virajda fark yarattığı pistler de var. Ancak temel olarak, frenleme ve [viraj] girişinde motosikleti kullanma şekli konusunda harika bir tarzı var."

Bagnaia, Avusturya'da elde ettiği çifte zaferle Ducati adına 16. MotoGP zaferini elde ederek, üç kez şampiyona ikincisi olan Andrea Dovizioso'nun 15 zaferini geride bıraktı.

Britanya GP'sinde Bagnaia'yı yenerek zafere ulaşan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, İtalyan sürücünün gücünü, Ducati projesinin nasıl işlediğini her yönüyle bilen "bilgi birikiminden" aldığına inanıyor. Bu nedenle, Bagnaia'nın sürüşü diğerlerine göre daha kolay ve zahmetsiz görünüyor.

Espargaro, "Benim için önemli olan tüm proje hakkında bilgi sahibi olması. Yani, kesinlikle en iyi motosiklete sahip, etrafında iyi bir ekip var."

"Tüm bunları biliyor ve hafta sonu boyunca çalışma şekli, Cuma gününden itibaren yavaş ve dikkatli bir şekilde ve daha fazlasını inşa etmek üzerine. Bu proje üzerindeki bilgisi sayesinde oluyor. Pazar günü her şeyin mükemmel olduğunu bilerek gelebiliyor ve evindeymiş, kanepede dinleniyormuş gibi yarışıyor. Yani en iyisi bu." dedi.

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marc Marquez de bu yorumları yineleyerek şunları ekledi: "Evet, Aleix'e tamamen katılıyorum. Özellikle de momentum konusunda."

"En iyi motosiklete ya da en iyi gruba sahip olabilir ama önemli olan paket: motosiklet, sürücü ve garajındaki ekip. İyi bir moddalar, iyi bir atmosferdeler."

"Bu işleri kolaylaştırıyor. Daha hızlısınız ve her şey daha kolay. Geçmişte bu noktadaydım ve bu gerçekten güzel. Umarım o da bundan keyif alır."

Bagnaia artık rakipsiz olduğu yönündeki iddiaları reddederken, ekibinin çalışmalarına ve kendi performansını geliştirmek için diğer yedi Ducati sürücüsünün verilerini kullanabilme becerisine övgüler yağdırdı.

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu, şu anda yarış hafta sonlarına yaklaşımında da görülüyor; Cuma günleri yavaş başlayarak bir temel oluşturuyor ve yaşadığı sorunları ortadan kaldırıyor, ardından Cumartesi gününden itibaren hızını sınırları aşmayacak şekilde artırıyor.

Sprint nedeniyle yoğunlaştırılmış program ve Q2'de doğrudan bir yer elde etmek için Cuma öğleden sonra ilk 10'a girme ihtiyacı bunu küçük bir görev haline getirmiyor. Ancak bu, hem Bagnaia'nın hem de Ducati'nin başarılı olduğu bir görev.

Bagnaia, "Hız ve tutarlılık açısından geçen yıla kıyasla daha iyi olduğumu düşünüyorum."

"Takımımla birlikte kendimi inanılmaz hissediyorum. Her seferinde belki en iyi durumda başlamıyoruz ama istediğim şey takımımın bana verdiği bir şey ve bu işimi kolaylaştıran bir şey."

"Aynı motosiklete sahip sekiz [sürücüyüz] ve bu, bazı sürücülerin nerede benden daha iyi iş çıkardığını anlamaya yardımcı olabilecek bir şey."

"Gelişmemize yardımcı olan pek çok şey var. Ama asıl neden, ekibimle birlikte kendimi inanılmaz hissediyorum ve şu anda motorumla kendimi inanılmaz hissediyorum." dedi.