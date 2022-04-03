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MotoGP / Arjantin GP Haberler

Quartararo'yu engelleyen Jack Miller, 3 sıra grid cezası aldı

Ducati'den Jack Miller, MotoGP Arjantin Grand Prix'sı sıralama turlarında Fabio Quartararo'yu engellediği için üç sıra grid cezası aldı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Quartararo'yu engelleyen Jack Miller, 3 sıra grid cezası aldı
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Kargo sorunları nedeniyle gecikmeleri olarak başlayan Arjantin GP hafta sonunda, sıralama turlarının ikinci bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Fabio Quartararo, en hızlı tur denemesi yaparken 7. virajda Jack Miller ile karşılaştı.

Avustralyalı sürücü, Quartararo'nun zaman kaybetmesine neden oldu ve bundan ötürü inceleme altına alındı.

Quartararo, bu olayın ardından sıralama turlarında altıncı en iyi zamanı yaparken, çok daha fazlasının mümkün olduğunu düşünüyordu ve bundan ötürü hayal kırıklığı yaşadı.

Sonunda Miller'a üç sıra grid cezası verildi.

Sıralama turlarında kaza yaptığı için 11. sırada kalabilen Miller, aldığı grid cezasıyla 14. sıraya gerilemiş oldu.

Fakat bu cezayı neden aldığını anlamadığını dile getirdi.

Miller, olayla ilgili şunları söyledi: "Şu anda bana üç sıra grid cezası aldığım söylendi. Benden tam olarak ne istediklerini gerçekten bilmiyorum. Anlamıyorum.  Kimseyi kasıtlı olarak engellemeye çalışmadım." 

Miller'in cezası, KTM'den Brad Binder, şampiyona lideri Enea Bastianini ve Miller'ın takım arkadaşı Francesco Bagnaia'yı birer sıra yukarı çıkaracak..

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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