Quartararo'ya test motosikletinden "büyük beklentileri olmaması" söylenmiş
Yamaha, Fabio Quartararo'ya ay sonunda Valensiya'da gerçekleştirilecek MotoGP testinde deneyeceği motosikletle ilgili "büyük beklentilere girmemesi" gerektiğini söylemiş.
Yamaha 2024'e yönelik ilk motor prototipini Eylül ayında Misano yarışına getirmiş ancak 2021 dünya şampiyonu Quartararo tarafından hayal kırıklığıyla karşılanmıştı.
Quartararo o noktada özellikle güç açısından çok daha fazlasını beklediğini söylemişti fakat takım bunu yalanladı ve testin planlandığı gibi gittiğini belirtti.
Yamaha'nın 2024 motoru, Misano testinde hazır bulunan eski Formula 1 motor şefi Luca Marmorini tarafından geliştiriliyor.
Japon marka geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 2024 sezonu öncesinde iki yeni motorun daha yolda olduğunu belirtse de, Quartararo'ya Valensiya'da deneyeceği versiyondan fazla bir şey beklememesi gerektiği söylendi.
Quartararo, Malezya Grand Prix'si öncesinde Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Henüz onlarla konuşmadım."
"Bana Valensiya'da büyük bir değişiklik görmeyi beklemem gerektiğini söylediler."
"Asıl adım Şubat ayında burada [Sepang] olacak. Bu yüzden Valensiya'da ne bekleyeceğimi ya da yeni bir şeyimiz olup olmayacağını bilmiyorum." dedi.
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Galibiyet mücadelesinden uzak kalan Quartararo, şu anda MotoGP şampiyonasını dokuzuncu sırada götürüyor.
İki hafta önce Tayland GP'sinde beşinci olan Fransız sürücü, öncesinde de Endonezya GP'sinde üçüncü olmuştu.
Fransız sürücü, bu hafta sonu Melezya'da Tayland'daki formunu tekrarlamanın kendisi için "harika olacağını" söyledi.
"Ne beklesem bilmiyorum ama en azından Cuma günü ilk 10'a girmeye çalışmak istiyorum. Ana hedefimiz bu olacak. Sonrasında hızımız aşağı yukarı iyi oluyor."
"Bu yüzden, Cuma gününden itibaren hedefim cuma günü Q2'ye girmek olacak."
"Benim için Tayland gibi bir yarış geçirmek harika olurdu, bu tür bir pistte ilk altı ya da yediye girmek harika olurdu."
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