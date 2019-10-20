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MotoGP / Japonya GP / Son dakika

Quartararo’nun hedefi sezon başında 90 puanmış

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Quartararo’nun hedefi sezon başında 90 puanmış
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Valentin Khorounzhiy
Çeviren: Cem Özel, Editör
20 Eki 2019 13:27

MotoGP’nin etkileyici çaylağı Fabio Quartararo, Petronas Yamaha takımının sezon başında kendisine verdiği hedefi ikiye katladığını söyledi.

Quartararo’nun Motegi’deki ikinciliği, bu seneki çaylaklar şampiyonluğunu ilan etmesi anlamına geldi ve 163 puana sahip olan genç sürücü şu anda sürücüler şampiyonasında üçüncü sıradan sadece 13 puan uzaklıkta.

Motegi yarışından sonra konuşan Quartararo, “Gerçekten memnunum, çünkü sezon öncesindeki Malezya testinde bir hedef belirlemiştik ve hedefimiz 50-90 arası puan almak ve yılın çaylağı olmaktı.”

“Aslında aldığım puan, beklediğimden çok daha fazla. Takım için gerçekten mutluyum, çünkü daha ilk senemiz. Hem benim hem de takımın MotoGP’deki ilk senesi.”

“Marc bu hafta sonu bizden daha hızlıydı, ancak kaçırdığımız bazı çizgileri analiz ettim ve bunun lastik koruma konusunda çokça yardımcı olduğunu düşünüyorum.”

“Örneğin ilk viraja sıralama turlarında, antrenmanlarda çok hızlı giriyordum ve genişten dönüyordum.”

 

“Yarışta ise Marquez ile aynı çizgileri kullandım ve bu, lastiği korumada bize çok yardımcı oldu diye düşünüyorum.”

“Neyi yanlış yaptığımızı görecek kadar yakın değildim, ancak hızlanma konusunda, kullanılmış lastiklerde zorlandığımız doğru. Bu, geliştirilmesi gereken önemli bir nokta.”

“Lastiği yönetmeyi öğrendiğimiz bir yarış daha oldu. Sonlarda zorlansak bile iyi tur zamanları atabildik ve öğrendiğimiz en önemli şey buydu.”

“Sonlarda Dovi dört saniye gerimizdeydi, ancak bir mermi gibi yetişti.”

“İkinci sırayı korumak gerçekten kolay değildi, çünkü son turda sanki galibiyeti kovalıyormuş gibi sürdüm. Çünkü şampiyona için önemli puanlar almaya çalışıyordum.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Japonya GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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