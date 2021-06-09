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MotoGP / Katalan GP Haberler

Quartararo'nun yarış tulumu, Katalonya GP'den sonra normal çalışıyormuş

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Alpinestars, Fabio Quartararo'nun yarış kıyafetinin pazar günkü Katalonya GP'de açılmasına rağmen normal şekilde çalıştığını açıkladı.

Quartararo'nun yarış tulumu, Katalonya GP'den sonra normal çalışıyormuş

Yamaha sürücüsü Quartararo, pazar günkü yarış tulumunun önü açık şekilde ve göğüs koruyucusu olmadan tamamladı. Fransız sürücü, pist limitlerine uymadığı için üç saniyelik bir ceza aldı ve dördüncülüğe geriledi. Daha sonra ekipman kurallarını ihlal ettiği için üç saniyelik bir başka ceza daha alarak altıncı sıraya geriledi.

Quartararo, yarış tulumunun neden açıldığı hakkında bir açıklamaya sahip olmadığını ve Alpinestars'ın bu sorunu araştırdığını açıkladı.

Fransız sürücü, geçtiğimiz hafta Jason Dupasquier'in pistte yaşanan kaza nedeniyle hayatını kaybetmesinden sonra,  bu hatadan dolayı yarıştan diskalifiye olması gerektiğini düşündüğünü de ekledi.

Mevcut FIM kuralları, güvenlik ekipmanları hakkında şunları belirtiyor: "Pist üstü aktivitelerinde her zaman sürücü ekipmanlarının takılmış, doğru bir şekilde bağlanmış olması gerekir."

Ekipman üreticisi, yapılan ilk değerlendirmeden sonra salı günü yaptıkları açıklamada, ''tüm fermuar ve bağlantı elemanlarının tamamen çalıştığını'' ve Tech-Air Havayastığı Sistemi de dahil olmak üzere tulumun sağlam olduğunu duyurdu.

Alpinestars'ın yaptığı açıklama şöyleydi: ''Pazar günü, Circuit de Barcelona-Catalunya'da gerçekleştirilen MotoGP yarışından sonra, Alpinestars'ın Yarış Geliştirme ekibi, Fabio Quartararo'nun yarış tulumunun sağlamlığı hakkında bir inceleme başlattı.''

''Alpinestars Yarış Geliştirme'nin, MotoGP padoğunda bulunan kamyonunda yaptığı ilk analizlere göre, takım, tüm fermuar ve bağlantı elemanlarının tamamen çalışan tulumun normal koşulda olduğunu gördü.''

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Ayrıca, Tech-Air® Havayastığı Sistemi de dahil olmak üzere tulum sağlam ve tamamen çalışır durumda. Tech-Air® Havayastığı Sistemi, yarış sırasında bir çarpışma durumu olmadığı için açılmadı ve beklendiği gibi çalıştı.''

''Bu sadece ilk analiz ve gerisi Alpinestars ana merkezlerindeki Alpinestars laboratuvarlarında incelenecek ve neyin yaşandığını daha iyi anlayabilmek adına çeşitli testler gerçekleştirilecektir.''

Yaşanan olaydan sonra, MotoGP dünya şampiyonu Joan Mir, Quartararo'nun tulumu açık sürüş yapmaktan dolayı cezalandırılmaması gerektiğini ancak göğüs koruyucusunu atmasının bir cezayı hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

Mir, ''Göğüs koruyucusunu atmak çok tehlikeli, bu plastik ve gerçekten tehlikeli. Arkadan saatte 200km hızla gelen motosikletler vardı.''

''Tabii ki bu cezalandırılabilir, bu başka sürücüleri de tehlikeye attı.'' ifadelerini kullandı.

Barselona'daki yarışı ikinci sırada tamamlayan Johann Zarco ise, Quartararo'nun bu hareketinin, Fransız sürücünün ''kendi güvenliği için'' siyah bayrak görmesi gerektiğini söyledi.

Honda'dan Marc Marquez ise Quartararo'nun yarıştan diskalifiye olmasının ''adil olmadığını'' ancak sürücünün güvenlik nedenleri dolayısıyla yarıştan kendisinin çekilmesi gerektiğini söyledi.

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Quartararo: ''Katalonya'da bana siyah bayrak gösterilmeliydi''

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Quartararo: ''Katalonya'da bana siyah bayrak gösterilmeliydi''
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Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Editör Megan White

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