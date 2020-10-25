Quartararo'nun Teruel GP'de mücadele edebilecek performansı yokmuş

Uzun süre şampiyonada lider durumda bulunan Quartararo, Aragon'daki ikinci yarış öncesinde sıralamalarda 6. oldu. Bu, Quartararo'nun Steiermark GP'den sonra ilk defa ilk çizgi dışından başlayacağı manasına geliyor.

Quartararo, Aragon'da podyum mücadelesi verebileceği hissine sahip olmadığını söyledi.

Quartararo, "Performansım geçen haftadan daha iyi çünkü geçen hafta 15 turluk stintte 1:49'lu düşük dereceler elde edebildim. Bu hafta sonu ise 16 turluk stintte 1:49.1 civarı ortalamam oldu."

"Ancak herkes gelişti. Herkesin performansı çok daha iyi. Yarışta harika bir pozisyonda olabilmek için 0.2 - 0.3 sn daha yavaşız."

"Her şey yolunda görünüyor ancak bazı virajlarda gerçekten kötüyüz. Bu yüzden bir şeyler bulmak zorundayız. Bunu bulmak kolay değil çünkü bu hafta sonu bir sektörü iyileştirmeye çalıştık ancak gerçek manada iyileşemedik."

"Ön lastik basınç sorunu çözülmüş gibi, bu yüzden oldukça mutluyum."

"Ancak yarış öncesi biraz endişeliyim çünkü gerçekten harika sonuçlar için mücadele edebilecek performansım yok. Bu yüzden biraz endişeliyim ama gelişeceğiz."

"Takım gelişecek. Önemli olan pozisyon açısından değil ancak hissiyat açısından iyi bir ısınma seansı geçirmek olacak." dedi.

Quartararo'nun 6 puan önünde şampiyona lideri olan Suzuki sürücüsü Joan Mir de pek iyi bir sıralama geçiremedi ve 12. sırada kaldı.

Suzuki sürücüsü, seansın başında iyi dereceler elde edememişti ve ardından sarı bayraklara denk geldi.

Mir, "Son sektörde sarı bayrakları gördüm, bu yüzden lastikleri korumak için biraz yavaşladım çünkü bir tur daha atabilecek zamanımın olduğunu düşünüyordum. Ancak sonrasında damalı bayrak sallandı."

"1:47.6 son virajda yavaşladığımı düşünürsek çok kötü sayılmaz. Ancak bugün istediğimiz sonucu alamadık."

"Yarış için stratejimiz mükemmel olmayacak ancak durum bu. Bir hata yaptık ve önemli olan yarış olacak. Sıcaklık sıralamadaki gibi olursa, orta ön lastiği kullanma fırsatımız olur." dedi.