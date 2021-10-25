Quartararo'nun MotoGP şampiyonluğunu almasında, Mugello 'kilit noktası' olmuş

Yamaha sürücüsü Quartararo, Pazar günü Emilia Romagna Grand Prix'sinde yarışı lider götüren şampiyona rakibi Francesco Bagnaia'nın 23. turda kaza yapmasının ardından, 2021 şampiyonluğunu kazandı.

Quartararo, kariyerinin en kötü sıralaması olan, 15. sıradan yukarı tırmanmak zorunda kaldı ve son turda Avintia çaylağı Enea Bastianini'ye geçilerek podyumu kaybetti. Bagnaia'nın yarışı tamamlayamaması, Quararano'nun, Fransa'nın ilk MotoGP şampiyonu olmasını sağladı.

Quartararo 2021'de olabildiğince istikrarlıydı. Fransız sürücü, beş yarış galibiyeti, beş kez de podyum gördü ve her yarışta puan almayı başardı.

Ancak Yamaha'nın düzlüklerdeki açığını ortaya çıkaran Mugello'da kazandığı günün, 2021 şampiyonluğuna giden yolda kilit bir an olduğunu söyledi.

Qartararo, "Benim için kilit noktası Mugello'da kazandığımız zamandı. Çünkü Bagnaia çok güçlüydü."

"İkinci turda hata yapmıştı."

"Ben de Johann Zarco ile mücadele etmek zorunda kaldım. Mugello, özgüvenimin büyük bir kısmını geri kazandığım bir kilit noktası oldu." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo'nun 2021 sezonu, berbat geçen son altı yarışında şampiyona liderliğinden sekizinci sıraya kadar düştüğü 2020 sezonuyla, tam bir tezat oluşturuyor.

Bu yıl, 2021'deki zor anlarında sakin kalabilmek için kış boyunca bir spor psikoloğu ile yaptığı çalışmaları uzun uzun anlattı ve bunun bu sezon şampiyonluğu almasına nasıl yardımcı olduğunu bir kez daha açıkladı.

Quartararo, "Sanırım bu yıl, hiç ciddi anlamda sinirlenmedim."

"Geçtiğimiz yıl Valencia'da motosiklet hiç çalışmıyordu ve pite gelip takım patronuma, bağırmadan 'Hayır, dönmüyor, frenleyemiyorum, hızlanamıyorum.' dediğimi hatırlıyorum."

"Ancak sonrasında takım patronum, 'Tamam, şu an kızgınsın ama eğer bir şeyi geliştirmemiz gerekiyorsa bana neler olduğunu söylemen gerekiyor çünkü frenlemeyi, dönüşleri ve çıkışları geliştirebiliriz.' dedi."

"Ben de, 'Tamam, bu doğru.' dedim. Sanırım düşünmem gerekiyordu. Kızgınken problemin ne olduğunu anlatamıyorsun."

"Çok iyi hatırlıyorum, Assen'de ikinci antrenmanlarda, Maverick Vinales bizden yarım saniye daha hızlıydı ama ben çok sakin kaldım ve sonunda yarışı kazandık."

"Sakin kalmanın sizi böylesine bir sonuca ulaştırdığını gördüğünüzde, bu yönde düşünmeye başlıyorsunuz."

"Eğer kötü bir anda olsanız bile sakin kalırsanız bir adım ilerlersiniz. Yani sakin olmak beni çok büyüten bir şey oldu ve bu yıl öyle yaptım."

"Tabii ki, tıpkı dün 15. sırada bitirmem gibi çok sinirli olduğum bazı anlar oldu. Bağırabilirdim, çığlık atabilirdim ya da her neyse. Q2'de yeteri kadar risk almadım ve 15. sıradaydım." dedi.