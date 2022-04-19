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Quartararo'nun menajeri, 2023 için farklı takımlarla konuştuklarını doğruladı

Fabio Quartararo'nun menajeri Eric Mache, 2023 için başka takımlarla görüştüklerini doğruladı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
Quartararo'nun menajeri, 2023 için farklı takımlarla konuştuklarını doğruladı
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Quartararo'nun Yamaha kontratı bu sezon sonunda sona erecek. Fransız sürücü, 2021 yılında Yamaha'nın fabrika takımına katılmış ve MotoGP efsanesi Valentino Rossi'nin yerini almıştı. 

Quartararo, fabrika Yamaha'yla 2021 yılında şampiyonluğa uzandı ve Yamaha'ya 6 yıl aranın ardından ilk şampiyonluğunu getirdi. En son Jorge Lorenzo 2015 yılında Yamaha ile şampiyon olmuştu. 

Yamaha birçok kez Quartararo'nun kontratını uzatmanın kendileri için bir öncelik olduğunu vurguladı. 

Ancak Quartararo, 2022 Yamaha'nın ne kadar az geliştiğini sıklıkla dile getirdi ve özellikle de düzlük hızı konusunda hayal kırıklığına uğradı. 

Quartararo, Yamaha'nın 2022 motosikletinde beklenen gelişimi sağlayamamasından ötürü, geleceğinin tamamen açık olduğunu dahi dile getirmişti. 

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Quartararo'nun geleceğiyle ilgili söylentiler dolanıyor ve Fransız sürücünün Honda'yla görüştüğü iddia ediliyor. Quartararo, geleceğiyle alakalı görüşmeler konusunda neredeyse hiç konuşmasa da menajeri, MotoGP.com'a açıklamalarda bulundu. 

Quartararo'nun menajeri Mahe, hangi takımların sürücüsüne ilgi gösterdiğini söylemeyi reddetse de Yamaha'dan başka takımlarla görüştüklerini doğruladı. 

Mahe, şunları söyledi: "Bütün parametreleri kontrol ediyoruz. Bulunduğumuz noktada, Fabio'nun nerede en iyi sonuçları elde edebileceğini bilmemiz gerek. Biraz da şanslıyız çünkü eskiden böyle bir kararın 1 yıl önceden alınması gerekirdi. Biz ise acele etmiyoruz, yani iyi bir durumdayız."

"Sadece iki sürücü gelecek sezon için kontrat imzaladılar. Yamaha'nın da acele içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Her şeyi gözden geçiriyoruz ve sonrasında neler olacağını göreceğiz."

"Şu an teklifler üzerinden gitmiyoruz, sadece konuşuyoruz. Ortada teklif yok. Fabio için en iyi olacak şeyi yapmak istiyoruz."

"Yamaha'ya kesinlikle büyük saygı duyuyoruz ama söyleyemeyeceğim belli başlı nedenlerden dolayı düşünmemiz gerek." 

Quartararo'nun takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin 2023'ün sonuna kadar Yamaha ile sözleşmesi bulunuyor. Francesco Bagnaia da Ducati ile gelecek sene başlayacak 2 yıllık bir antlaşmaya imza attı. 

Quartararo, perşembe günü konu hakkında konuşmuş ve 2023 kararını ne zaman vereceği hakkında belli bir zaman tablosu olmadığını söylemişti. 

Son şampiyon, 2022'deki 3 yarışın ardından şampiyonada 5. sırada yer alıyor ve sadece 1 kez podyuma çıkabildi. 

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

 

 

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