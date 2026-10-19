MotoGP Avustralya GP
Quartararo’nun Honda'daki takım arkadaşı kim olacak?
2027 sezonunda Honda’nın fabrika takımında Quartararo’nun yanında Moreira’nın yer alması beklenirken, David Alonso’nun uydu takımına katılması öngörülüyor.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 19 Eki 2026 07:55
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Fabio Quartararo, Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Honda, 2027 MotoGP sürücü kadrosunu tamamlamak adına Fabio Quartararo ve çaylak David Alonso transferlerini geçtiğimiz temmuz ayında doğrulamış, Diogo Moreira ve Johann Zarco ile olan çok yıllı sözleşmelerini de korumuştu. Eski dünya şampiyonu Quartararo’nun doğrudan fabrika takımı HRC’ye geçeceği, tecrübeli isim Zarco’nun ise uydu takımı LCR'de kalacağı netleşse de Alonso ve Moreira’nın hangi koltuklara oturacağı resmiyet kazanmamıştı.
Sky Italia’da yer alan habere göre beklenen duyuru önümüzdeki günlerde yapılacak. Beklendiği üzere Moreira fabrika takımı HRC’ye yükselirken, Alonso ise LCR tarafında fabrika destekli motosiklet garantisi alacak.
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Çaylak sezonunda sergilediği performansla dikkat çeken Moreira, Motegi sprint yarışında elde ettiği podyum ve Red Bull Ring’deki 850cc/Pirelli testlerinde attığı hızlı turlarla fabrika koltuğunu garantilemiş gibi görünüyor. Şampiyonada beşinci sırada bulunan Alonso ise Endonezya yarışında takım arkadaşı ve 2027’nin diğer çaylağı Dani Holgado’nun ilk virajdaki temasıyla yarış dışı kalmıştı.
Sezonun erken bölümünde sakatlanan Zarco’nun yerine piste çıkan ve Moreira ile aynı takımı paylaşan test pilotu Cal Crutchlow, Aragon’da MotoGP resmi yayınına yaptığı açıklamada fabrika koltuğunun kime gitmesi gerektiği konusunda net bir duruş sergiledi:
"Bana göre Moreira, David Alonso’dan önce o koltukta olmayı kesinlikle hak etti.”
“Arkasında koca bir yıllık tecrübe var ve çaylak sezonunda diğer Honda sürücülerini düzenli olarak geride bırakmayı başarıyor. Bu yüzden bence hiç düşünülmeden verilmesi gereken bir karar.”
“Olayın diğer tarafında, David Alonso’nun LCR’a gitmesi de mükemmel bir senaryo olur. Tıpkı Diogo’nun MotoGP’de tecrübe kazanmak için yaptığı gibi.”
Fabio Quartararo, Yamaha
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
“Sürdükleri motosikletler arasında hiçbir fark yok, tek avantajınız üzerinizde daha az baskı olması. Tabii ki bazen farklı parçalar denenebilir ancak hepsinin zaten fabrika sözleşmesi var.”
“Yani o anlamda aslında hiçbir fark yok. Sadece birinde fabrika takımı adına, diğerinde ise uydu takımı adına yarıştığınızı söylüyorsunuz.”
“Zaten günümüz MotoGP’sine baktığınızda temel olarak her takım bir fabrika takımı gibi çalışıyor."
Öte yandan mevcut HRC sürücülerinden Joan Mir önümüzdeki sezon Gresini Ducati’ye geçerken, Luca Marini ise Tech3 KTM kadrosuna dahil olacak.
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- Motorsport.com Ekibi
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