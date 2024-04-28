Quartararo'nun cezası sonrası Pedrosa, 2017'den sonra ilk podyumunu aldı

Yamaha'dan Quartararo ıslak geçen sıralamalarda 23. olarak kariyerinin en kötü sırasını aldı, ancak Cumartesi günü Jerez'deki 12 turluk sprintin ilk aşamalarında sansasyonel bir geri dönüş sergiledi.

Açılış turunda 11. sıraya sıçrayan Quartararo, üçüncü turda dokuzuncu sırada yer aldı ve son etaplarda yaşanan kazaların ardından üçüncü sıraya yükseldi.

Quartararo, KTM joker pilotu Pedrosa'yı 0.050 saniye farkla geride bırakarak geçtiğimiz Ekim ayındaki Endonezya Grand Prix'sinden bu yana ilk podyumunu elde etti.

Ancak Quartararo'nun daha sonra minimum lastik basıncı kuralını ihlal ettiği tespit edildi ve Yamaha sürücüsü sekiz saniye zaman cezası aldı.

Bu ceza Quartararo'yu beşinci sıraya düşürürken Pedrosa'yı podyuma taşıdı ve 2017'de tam zamanlı yarışçı olduğu dönemde Valencia GP'sini kazanmasından bu yana ilk kez kürsüye çıkmış oldu.

Bu sezon öncesinde, bir sprintin %30'undan ve bir grand prix'nin %60'ından fazlasında minimum lastik basıncı olan 1.8 bar'ın altında sürmenin cezası diskalifiye olmaktı.

Ancak bu yılın başlarında yapılan değişiklikle bu ceza sprintte sekiz saniye, grand prix'de ise 16 saniye olarak belirlendi.

Quartararo bu sezon minimum lastik basıncı kuralını ihlal ettiği için ceza alan ilk sürücü oldu.

Trackhouse Racing Aprilia sürücüsü Raul Fernandez de minimum lastik basıncı kuralını ihlal ettiği için sekiz saniye ceza aldı. Böylece Marc Marquez kaotik yarışının ardından altıncı sıraya yükseldi. Alex Rins ve Jack Miller da sekizer saniye ceza aldılar.

Dani Pedrosa Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Minimum limitin dışında kalan lastik basıncının ön mü yoksa arka mı olduğu henüz doğrulanmamış olsa da, geçen yıl bu ihlalden dolayı verilen tüm cezalar ön lastik basınçlarından kaynaklanıyordu.

Eğer sorun ön taraftaysa, 2021 dünya şampiyonunun başlangıç pozisyonu nedeniyle, Yamaha ekibi muhtemelen 12 turluk sprint için lastik basınçlarını, süre boyunca grup içinde dolaşacağı ve böylece cezadan kaçınmasını sağlayacak hızlı bir basınç artışı yaşayacağı beklentisiyle ayarladı.

Pedrosa'nın podyuma dönüşü, Jerez'de KTM için joker olarak sprintte altıncı ve grand prix'de yedinci olduğu yarışlardan bir yıl sonra geldi.

San Marino GP'sinde ise her iki yarışı da dördüncü bitirmişti.

2024 İspanya GP sprinti hakkında konuşan Pedrosa, "Aşağı yukarı P13 civarındaydım ve zaten Fabio'nun arkasındaydım."

"Sonra ilk iki turda onu hemen geçmek istedim ama bir kaza gördüm, sonra bir sonraki turda başka bir kaza, sonra başka bir turda başka bir kaza."

"Sonra 'Tamam, belki de çok fazla zorlamamalıyım çünkü lastikler hazır olmayabilir ve pist zorlu olabilir' dedim."

"Böylece adım adım ilerledim. Yarış boyunca Fabio'nun arkasında kaldım ama her iki ya da üç turda bir iki kişi iniyordu."

"Üç kişi çıktı. Sonra bir kişi daha çıktı. Artık pozisyonumu bilmiyordum çünkü düzlükten geçerken Fabio'yu geçmeye çalışıyordum ve hep bu taraftan geçiyorum ve tahtamı çok iyi göremiyorum."

"Bu yüzden son turda P3, P4 olduğumuzu bilmiyorduk. Ben P6, P7 olduğumuzu sanıyordum." demişti.