Quartararo'dan Marquez'e destek: "Başka kim daha iyi olmak için beş kez kaza yapar?"

Sachsenring'de zor bir hafta sonu geçiren Marquez, sıralama turlarında üç kez kaza yapmasına rağmen yedinci olmuş, ciddi bir sakatlık geçirmediği için sprint yarışına çıkabilmişti.

Ancak Pazar günü ısınma turlarında kaza yapan ve sağ baş parmağından sakatlanan Marquez, sağlık kontrollerinden başarıyla geçse de kendini riske atmak istemedi ve ana yarıştan çekildi.

Bitmek tükenmek bilmeyen hırsıyla tanınan Marquez'in her şeye rağmen sonuna kadar zorlaması özellikle sürücülerin takdirini görmekte.

Marquez hakkında konuşan Quartararo, "Onun için zor çünkü 2020'den bu yana sakatlığı nedeniyle tempo kaybettiğini biliyorum."

"Ama benim için o en iyisi, kendisi hakkında söylenebilecek başka bir şey yok. Her zaman %100'ünü veriyor. Zihinsel anlamda en güçlü sürücülerden biri."

"Kim sırf daha iyi olmaya, zirveye çıkmaya çalışmak için beş kez kaza yapar ki?

"Bu sabah başparmağını kırdı, bu yüzden kendisini maksimum düzeyde zorladığını anlayabiliyorum. Bunu söylemek garip ama böylesine zorladığı için onu tebrik ediyorum." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez gibi zor bir sezon geçiren ve şu ana kadar sadece bir kez podyuma çıkabilen Quartararo, bu nedenle rakibini daha da iyi anladığını söylüyor.

Quartararo, "Mesele şu ki, elimizdekilerle motosikleti biraz daha rahat kontrol edebiliyoruz. Honda'nın viraj performansı daha yüksek, frenlemede biz daha iyiyiz. Bu sayede kazaları önlüyoruz."

"Ancak her zaman sınırdasınız ve özellikle burada potansiyelimi gösteremedim."

"Yılın başından beri zor anlar yaşıyoruz, bu nedenle Marc'ı tamamen anlayabiliyorum. Takımdaki herkesin de bunu anlayabileceğini düşünüyorum." dedi.

Son olarak kendisine ciddi zaman kaybettiren yumuşak lastik kumarından da söz eden Quartararo, "Dürüst olmak gerekirse, bulunduğumuz konumu görünce yumuşak lastiği denemek istedim."

"Tamamen yanlıştı çünkü ilk turlarda daha fazla yol tutuşuna ihtiyacım vardı, ancak bundan yoksundum. Lastik performansı sürekli düşüyordu.

Yanlış karar versek dahi en fazla 10. olabilecektik. 10. sıra ile 13. sıra arasında pek bir fark yok." dedi.