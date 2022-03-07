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Quartararo, zorlu Katar yarışının ardından endişeli

Fabio Quartararo, geçen yıl kazandığı Katar GP'de bu yıl gerilerde kalmasının ardından endişeli olduğunu söylüyor.

Quartararo, zorlu Katar yarışının ardından endişeli
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Quartararo, kışın Yamaha motosikletinin en yüksek sürat anlamında kaydettiği ilerlemeden memnun olmadığını söylüyordu ve motosikletten de genel anlamda mutlu değildi.

Son dünya şampiyonu, pazar günü Katar'da gerçekleştirilen 22 turluk açılış yarışına 11. sıradan başlayabildi ve yarışta öndeki kazalara rağmen ancak 9. oldu.

Fransız sürücü, startla beraber yedinci sıraya çıksa da, bu noktada kalamadı ve yarışı, lider Enea Bastianini'nin 10.5 saniye gerisinde dokuzuncu bitirdi.

İlginç şekilde Pazar günü, Ducati, KTM, Honda, Aprilia ve Suzuki'den en az bir sürücü Yamaha'nın önünde yer aldı. Bu da Japon üretici için pek iyi bir haber değil.

Quartararo tam da bundan ötürü endişeli görünüyor.

Quartararo, "Elbette geçen yıl her iki yarışı da kazandığımıza ve şimdi oldukça geride olduğumuza bakarsak, tabii ki endişe duyuyorum."

"Güven duyduğumu söyleyemeyeceğim. Katar'da Q1'de piste çıkıp, dördüncü çizgiden başladık."

"Yani kendime çok güvenemeyeceğimi söyleyebilirim. Fakat her zaman söylediğim gibi ben mühendis değilim."

"Benim işim %100'ümü vermek ve her yarışa odaklanmak. Ben de her koşulda %100'ümü veriyorum. Galibiyet için yarışmak, üçüncülük, beşincilik veya dokuzunculuk için savaşmak benim için hiçbir şeyi değiştirmiyor, her zaman %100'ümü veriyorum."

"Yani bulunduğum pozisyon ne olursa olsun elimden gelenin en iyisini yapıyorum." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo sonrasında yarışta yanlış giden şeyleri açıkladı ve motosikletinin ön lastik basıncının henüz ikinci turun ardından tavan yaptığını belirtti. Bu, Yamaha sürücülerinin düzlüklerde geçiş yapmalarını engelleyen en yüksek sürat eksikliği nedeniyle karşılaştıkları tipik bir problem.

Aşırı ön lastik basıncıyla ilgili sorunlar, özellikle 2020 Aragon GP'de de Quartararo'nun başını ağrıtmıştı.

Fransız sürücü, "Harika bir başlangıç yaptım ama  ikinci turdan itibaren lastik basıncımız çok yüksekti."

“Bunun henüz ikinci turdan olması biraz garipti ve sonrasında tempom düştü."

"Aslında neden olduğuna dair hiçbir fikrim yok.  Bilemiyorum. Biraz daha fazla tempom olmasını bekliyordum ama  daha iyisini yapamadık ve sorun da bu."

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