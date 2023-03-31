Quartararo: "Yol tutuşu eksikliği nedeniyle motosikleti tam güçte kullanamıyoruz"
Fabio Quartararo, aracın arkasındaki yol tutuşu eksikliği nedeniyle motosikletin gücünden tam anlamıyla faydalanamadığını itiraf ediyor.
Son birkaç sezonu azami hız anlamında diplerde geçiren Yamaha, sezon arasında tamamen motor gelişimine odaklanarak yeni ve daha güçlü bir motorla karşımıza çıktı.
Takım büyük bir adım atmış olabilir, ancak Portekiz'de hem sprint yarışını, hem de ana yarışı 10. sırada tamamlayan Quartararo özellikle geçiş yapmakta zorlanıyor.
Arjantin yarış hafta sonu öncesi basın toplantısında konuşan Quartararo, yeni Yamaha'nın rakiplerle mücadele edebilmek için yeterli olmadığını itiraf etti.
Arka yol tutuş eksikliğinden şikayet eden Quartararo, "Yaşadığımız sıkıntıları nasıl açıklarım bilmiyorum, çünkü henüz biz de bir şey bilmiyoru."
"Kesin olan şu ki, bu yıl motosiklette yaptığımız çok az değişiklikle tur zamanlarını bir hayli geliştirdiğimiz söylenebilir."
"Ancak hızlanma aşamasında daha fazla güç kullanabilmemiz gerekiyor. Aslında bunu yapabiliyoruz, ancak bu kez arka teker yerden kesiliyor."
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"Bu sorunu çözmek için uğraşıyoruz, ancak dürüst olmak gerekirse neden tek turda zorlandığımızı henüz bilmiyoruz. Her şeyi tam olarak açıklayamam, bu durumun biraz takım içi kalması gerektiğini düşünüyorum."
"Şunu söyleyebilirim ki bu esas olarak sahip olduğumuz güce bağlı bir sorun, motor limitinde olmadığımız ve hızlanmamız gereken anlarda arka tarafı kaybediyoruz."
"Bu, tek turda yeterince iyi olamamamıza neden olan ve yarışta da geçiş yapmamızı epey engelleyen bir sorun."
"Şu anda, özellikle Aprilia ve Ducati'nin gerisindeyiz, ancak yine de sakin kalmalı, bu konuda çok fazla düşünmemeliyiz."
"Şimdilik kendimize odaklanıyorum ve potansiyelimizi ortaya çıkarmaya]çalışıyorum." dedi.
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