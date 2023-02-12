Quartararo yeni motosikletin tek tur performansından memnun değil

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Uzun süredir Yamaha'nın motor gücü ve azami hız alanlarında bir adım atmasını talep eden Quartararo, takımın Sepang testinde bu konuda attığı adımlardan oldukça memnundu.

İlk iki günü yukarılarda tamamlayan Quartararo, son gün ise epey yavaştı ve ancak 19. olabildi, takım arkadaşı Franco Morbidelli de aynı şekilde 20. sırada kaldı.

Gün bitiminde konuşan Quartararo, "Karışık duygular içindeyim diyebilirim."

"Elbette azami hız konusunda oldukça mutluyum, bu uzun zamandır istediğim bir şeydi. Deneyecek çok şeyimiz vardı ve bundan ötürü oldukça mutluyum, birçok parçayı test edebildik."

"Ama bugün pek iyi hissetmedim. Motosiklet bazı bölgelerde harikaydı ve eski lastiklerle kendimi çok mutlu hissediyorum, neredeyse 22 tur atarak 2.00'larda bir derece yaptım.

"Taze lastikle atılan turlar ise kabus gibiydi, dolayısıyla bu lastiklerle neden bir adım ileri gidemediğimizi anlamamız gerekiyor."

"Şu anda en önemli şeyin bu olduğunu biliyoruz çünkü bu sezon hem sprint yarışları, hem de sıralama turları olacak."

"Geçen yıl burada sıralama turlarında zorlanmıştık, ancak bir saniye geride olmamızın sebebi bu değil, durum pek iyi görünmüyor."

"Umarım Portimao'da bir çözüm buluruz." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Kariyerine çok iyi bir Cumartesi sürücüsü olarak başlayan Quartararo, fabrika takımına geçtiğinden beri pole pozisyonu mücadelesinden de uzaklaştı -görünen o ki, yeni Yamaha da bu alanlarda şimdilik birtakım eksiklere sahip.

Quartararo çaylak yılında altı, 2020'de dört pole pozisyonu elde ettikten sonra 2021'de beş, geçen sezon ise yalnızca bir pole pozisyonu elde etti.

Quartararo, "Sorun şu: Eğer ekrana bakmazsam ve sadece turuma bakarsam 1.58s'in altında bir tur atmışım gibi hissediyorum."

"Ama sonra ekrana bakıyorum ve 1.59 dahi yapamadığımı görüyorum. Sadece 'ne oluyor?' diyebiliyorum, pite dönüp de 'ön tarafı kullanamıyorum, yol tutuşum yok' diyemiyorum."

"Neler olduğunu bilmiyorum ve en büyük sorun da bu.

"Her yıl sıralamalarda çok fazla düşüş yaşadığımızı hissediyorum. Şu andan itibaren toparlanmamız imkansız ve en kötüsü de nedenini bilmiyoruz." dedi.