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MotoGP / Almanya GP Haberler

Quartararo: "Yaşadığımız zorluklardan sonra üçüncülük adeta bir 'altın' değerinde"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Şampiyona lideri Fabio Quartararo, MotoGP Almanya Grand Prix'sinde elde ettiği üçüncülüğün, zorlu hafta sonunun ardından adeta bir altın değerinde olduğunu düşünüyor.

Quartararo: "Yaşadığımız zorluklardan sonra üçüncülük adeta bir 'altın' değerinde"

Sachsenring'in Yamaha'ya uyması bekleniyordu ancak Quartararo'nun Yamaha'sı tüm hafta sonu ikinci sektörün uzun sola doğru olan bölümünde zayıf olduğu için durum böyle değildi.

Ön sırada yer almasına ve antrenmanlarda güçlü bir yarış temposu yakalamasına rağmen Quartararo, ilk turlarda altıncı sıraya geriledi ve geçiş yapmakta zorlandı. Bu yüzden de galibiyet mücadelesinden koptu.

Yarış galibi Marc Marquez'in altı saniye ardında üçüncü olan Quartararo, buna rağmen şampiyonadaki ana rakibi Johann Zarco ile arasındaki puan farkını 22'ye çıkardı.

Quartararo, "Evet, doğruyu söylemek gerekirse bu podyum altın değerinde."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bütün hafta sonu zorlandık, bu sabah [ısınma seansında] Taka'nın arkasındaydım ve 7. virajda en az 0.2 saniye kaybediyordum. Yarışta da aynısı oldu."

“Gerçekten çok zorlanıyordum ve bu podyumun altın değerinde olduğunu hissediyorum çünkü sonuna kadar savaştım, her şeyi verdim ve takım için de çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü tüm hafta sonu zorluk çektik."

“Bizim için gerçekten çok zordu. Şimdi Assen'i sabırsızlıkla bekliyorum çünkü benim en sevdiğim pistlerden biri ve Yamaha harika olacak."

“Bu sabah ikinci sektörde, gerçekten zayıf noktalarımızdan birini gördük ve burada zorlanacağımızı biliyordum."

“Yarışta olan şey tam olarak buydu. Altıncı ve yedinci virajlarda çok yavaştık."

“Pistin diğer kısımları ise oldukça iyiydi, ama uzun süre yatık gittiğimiz bu virajda çok zorlandık."

“Bu sabah takım ile oldukça nettik; evet, iyi bir tempomuz vardı ama zafer için savaşmak zor görünüyordu."

“Amacımız Ducati sürücülerinin önünde bitirmeye ve podyuma çıkmaya çalışmaktı."

Quartararo, kaybı en aza indirmesinin önemine dikkat çekti  fakat İspanyol sürücünün şampiyonluğa ulaştığı 2019 Tayland yarışında Marquez'le olan savaşını örnek göstererek, her yarışa bu şekilde yaklaşamayacağını söyledi.

Quartararo, Almanya'daki yarışın önemi sorulduğunda, "Evet, bunun önemli olduğunu düşünüyorum fakat bu konuda önümde böyle bir örnek olduğunu söyleyebilirim."

"Tayland'daki yarışta Marc'ın neler yaptığını hatırlıyorum. Şampiyonluğu kazanmak için [Andrea] Dovizioso'nun önünde bitirmesi gerekiyordu fakat son viraja ve son ana kadar savaştık."

“Şu anda şampiyonluğu kazanmak için yarışlar kazanmanız ve podyumlar elde etmeniz gerekiyor. Elbette burada olmaktan ve puan farkını artırmaktan son derece mutluyum."

“Fakat Zarco'nun nerede olduğuna bakmak yerine, Assen'e galibiyet savaşı verme hedefiyle gideceğim."

"Bence en önemli şey bu, çünkü şampiyonanın henüz yarısında bile değiliz. Bana göre Assen'de, istediğimiz şey için savaşmalıyız. Doğru olan bu." açıklamasını yaptı.

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