Quartararo yarışta kol pompası ağrısı yaşamış
Fabio Quartararo, yarıştan önce kol tedavisi gördüğünü ve kol pompası ağrısı nedeniyle yarışının zorlu geçtiğini açıkladı."
Önündeki kazaların da yardımıyla Fransa GP'sini yedinci sırada tamamlayan Quartararo, bu sezonki hayal kırıklıklarına bir diğerini ekledi.
Yarışın ardından BT Sport'a konuşan Quartararo, yarış boyunca kol ağrısıyla boğuştuğunu ve daha fazlasını yapamayacağını itiraf ediyor.
Quartararo, "Motosikletle ilgili hislerim oldukça iyiydi. Ancak ne yazık ki yarışta kolumla ilgili fiziksel bir sorun yaşadım."
"Yarıştan önce tedavi gördüm. Tedavi agresif geçti ve kol pompası sorunuyla karşılaştım."
"Bu ağrıyı ilk kez yaşıyorum, tedavilerde bile karşılaşmamıştım."
"Böyle şeyler olabilir, ancak gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Bu sene sürekli kötü anlar yaşadık, umarım iyi anlar da yakında gelir."
"Yamaha kariyerimin en kötü zamanlarındayız. Ayrı ayrı çalışmamalıyız, birlikte çalışmalıyız." dedi.
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