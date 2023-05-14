Önceki / Le Mans 1000. Grand Prix'de MotoGP seyirci rekorunu kırdı
MotoGP / Fransa GP Haberler

Quartararo yarışta kol pompası ağrısı yaşamış

Fabio Quartararo, yarıştan önce kol tedavisi gördüğünü ve kol pompası ağrısı nedeniyle yarışının zorlu geçtiğini açıkladı."

Altay Gök
Ekleyen:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Önündeki kazaların da yardımıyla Fransa GP'sini yedinci sırada tamamlayan Quartararo, bu sezonki hayal kırıklıklarına bir diğerini ekledi.

Yarışın ardından BT Sport'a konuşan Quartararo, yarış boyunca kol ağrısıyla boğuştuğunu ve daha fazlasını yapamayacağını itiraf ediyor.

Quartararo, "Motosikletle ilgili hislerim oldukça iyiydi. Ancak ne yazık ki yarışta kolumla ilgili fiziksel bir sorun yaşadım."

"Yarıştan önce tedavi gördüm. Tedavi agresif geçti ve kol pompası sorunuyla karşılaştım."

"Bu ağrıyı ilk kez yaşıyorum, tedavilerde bile karşılaşmamıştım."

"Böyle şeyler olabilir, ancak gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Bu sene sürekli kötü anlar yaşadık, umarım iyi anlar da yakında gelir."

"Yamaha kariyerimin en kötü zamanlarındayız. Ayrı ayrı çalışmamalıyız, birlikte çalışmalıyız." dedi.

paylaşım
yorumlar

Le Mans 1000. Grand Prix'de MotoGP seyirci rekorunu kırdı
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
IndyCar Indianapolis: Palou sezonun ilk galibiyetine uzandı, şampiyona liderliğini aldı

IndyCar Indianapolis: Palou sezonun ilk galibiyetine uzandı, şampiyona liderliğini aldı

IndyCar
Grand Prix of Indianapolis

IndyCar Indianapolis: Palou sezonun ilk galibiyetine uzandı, şampiyona liderliğini aldı IndyCar Indianapolis: Palou sezonun ilk galibiyetine uzandı, şampiyona liderliğini aldı

MotoGP Fransa: Olaylı yarışta Bezzecchi galip, Bagnaia ve Marquez düştü!

MotoGP Fransa: Olaylı yarışta Bezzecchi galip, Bagnaia ve Marquez düştü!

MotoGP
Fransa GP

MotoGP Fransa: Olaylı yarışta Bezzecchi galip, Bagnaia ve Marquez düştü! MotoGP Fransa: Olaylı yarışta Bezzecchi galip, Bagnaia ve Marquez düştü!

Herbert: "Red Bull'un Sky'ı boykot etmesi anlaşılır"

Herbert: "Red Bull'un Sky'ı boykot etmesi anlaşılır"

Formula 1
Miami GP

Herbert: "Red Bull'un Sky'ı boykot etmesi anlaşılır" Herbert: "Red Bull'un Sky'ı boykot etmesi anlaşılır"

Son Haberler

Zhou: "Güncelleme gelişmemizi sağlayacak"

Zhou: "Güncelleme gelişmemizi sağlayacak"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP

Zhou: "Güncelleme gelişmemizi sağlayacak" Zhou: "Güncelleme gelişmemizi sağlayacak"

Bezzecchi: "Şampiyonluk konuşmak için çok erken"

Bezzecchi: "Şampiyonluk konuşmak için çok erken"

MGP MotoGP
Fransa GP

Bezzecchi: "Şampiyonluk konuşmak için çok erken" Bezzecchi: "Şampiyonluk konuşmak için çok erken"

Magnussen: "Aston Martin'in 2023 yılında attığı adım çok şaşırtıcı"

Magnussen: "Aston Martin'in 2023 yılında attığı adım çok şaşırtıcı"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP

Magnussen: "Aston Martin'in 2023 yılında attığı adım çok şaşırtıcı" Magnussen: "Aston Martin'in 2023 yılında attığı adım çok şaşırtıcı"

Marquez: "Podyum savaşı verirken düşmeyi, 10. olmaya tercih ederim"

Marquez: "Podyum savaşı verirken düşmeyi, 10. olmaya tercih ederim"

MGP MotoGP
Fransa GP

Marquez: "Podyum savaşı verirken düşmeyi, 10. olmaya tercih ederim" Marquez: "Podyum savaşı verirken düşmeyi, 10. olmaya tercih ederim"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.