Quartararo, yarışını mahveden Nakagami'nin ceza almamasını anlayamıyor

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Pazar günkü yarışın ilk turunda LCR Honda sürücüsü Nakagami tarafından 7. virajda pist dışına itilen Quartararo, kendini son sırada buldu.

Yarışın kalanını hasarı azaltmakla geçiren Quartararo, iyi bir yarış geçirdi ve Yamaha'nın başarılı ıslak zemin performansının da yardımıyla mücadeleyi yedinci sırada tamamladı.

Temas soruşturma altına alındı, ancak FIM yetkilileri herhangi bir cezaya gerek olmadığına karar verdi.

Bu karar karşısında şaşırdığını söyleyen Quartararo, Pazar günkü Moto3 yarışında daha hafif bir hareket nedeniyle bir sıra geri düşme cezası alan Ayumu Sasaki örneğini verdi.

Yarıştan sonra konuşan Quartararo, "Hakemlerin ne yaptıklarını anlamıyorum."

"Moto3 yarışını izledim: Ayumu 5. virajda gerçekten temiz bir geçiş yaptı, ancak bu esnada başka bir sürücüye hafifçe dokunduğu için ceza aldı."

"Sasaki bir sıra gerilerken Taka yarışımı mahvettiği için hiçbir ceza almadı."

"Bilmiyorum, hala aynı sürücülerden aynı hareketleri görüyoruz." dedi.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Temas yaşanmasaydı yarışı dördüncü sırada tamamlayan takım arkadaşı Franco Morbidelli gibi rekabetçi olabileceğini söyleyen Quartararo, sadece tek bir gerçek test günü geçiren Yamaha'nın halen ayar sorunları yaşadığını kabul ediyor.

Hafta sonunu yorumlayan Quartararo, "Yani, 'birçok pozitif noktadan' bahsedebileceğimiz bir hafta sonu değildi. Ancak ıslak zeminde tempomuz gayet iyiydi, bunu kuru zeminde de gösterdik.

"Portimao testinin son günü bizim için tek gerçek test günü olduğu için halen iyi bir temele sahip değiliz. Dolayısıyla antrenman seanslarında farklı motosikletler denedik ve sprint yarışına farklı ayarlarla başladık."

"Eğer ana yarış kuru zeminde geçseydi başka bir motosiklet denerdim. Hâlâ hazır değiliz."

"Açıkçası kızgınım çünkü mücadelenin içinde olmak istiyorum, ancak yeniden zirveye çıkabilmek için yapmam gereken çok iş olduğunu biliyorum."

"Şu anda ilk beş için mücadele etmezken şampiyonluk hakkında düşünmeye başlarsam, bunun olumsuz etkileri olacaktır."

"Bu yüzden önce motosikleti iyileştirebilmek için bir çözüm bulmak ve bunun için çaba göstermek istiyorum, sonra şampiyonluk hakkında konuşabiliriz." dedi.