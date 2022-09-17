Quartararo: "Yarışımı kurtarmak için gerekirse temas yaşayacağım"

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Geçmişte Aragon'da zorlanan Quartararo, daha önce çok kez bu sezonun en zor yarışlarından birini Aragon'da geçireceğini söylemişti.

Quartararo, dördüncü antrenman seansında güçlü tempo sergiledi ve bu temposu, Fransız pilotun "galibiyet için savaşabilecek tempoya sahip olduğunu" inanmasını sağladı. Ancak şampiyona lideri, sıralama turlarında sadece 6. olabildi ve şampiyonluk mücadelesi verdiği Francesco Bagnaia'nın 0.8 saniye gerisinde kaldı.

Quartararo, Yamaha'nın geçiş yapmakta zorlanmasından dolayı geçiş yapmak için agresif sürmek zorunda olduğunu kabul ediyor.

Pistte güvenli bir şekilde geçiş yapıp bir yer olup olmadığı sorulan Quartararo, şunları söyledi: "Maalesef öyle güvenli bir yer yok. Agresif geçişler yapmam gerek. Temas yaşamamız gerekirse, yaşarız. Bu yarış için tek çözümüm bu."

Quartararo'ya "her seansta Yamaha'sından maksimumu almasının kendisini gururlandırıp gururlandırmadığı" soruldu. Fransız sürücü şunları ekledi: "Maksimumu aldığınız ilk seferde güzel hissettiriyor ama sonrasında çizgiyi geçiyorsunuz ve liderin 0.4 sn gerisinde 6. sırada oluyorsunuz."

"Günün sonunda kendinizle gurur duyabilirsiniz ama şu an kafamda birçok kötü kelime dolaşıyor. Yine de buna alışmaya başlıyorum. Ayrıca duruma baktığınızda, 0.4 saniyeyi nerede kaybettiğimizi biliyoruz."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, sıralama turlarının sondan bir önceki turunda 2. virajda ön lastiği kaybetti ve ufak bir hata yaptı. Fransız sürücü, o tur hata yapmasa ve her şeyi bir araya getirse pek bir şey kazanacağını düşünmüyor ve 6. sıranın bugün "maksimum" olduğunu söylüyor.

"Maksimumu verdim. Tek hatam ikinci virajdaydı, belki zamanım gelişirdi ama pozisyon gelişmezdi. Sonrasında ikinci zaman turunda turumu bir araya getirdim ama büyük bir değişim olmadı, yarım saniye kazanamazdım."

"Bu üzücü çünkü çok iyi hissediyorum, yarın yarışı kazanabilecek tempoya sahip olduğumuzu düşünüyorum ama durum sene başından beri aynı. Yarış temposunda önümdekilerden 0.3 saniye daha hızlı olabilirim ama [düzlük hızı eksikliğinden dolayı] arkalarında kalacağım."

"Sıralama turları çok önemli ama 6. sıra bugün maksimum, maksimum, maksimumdu. Bence yine de yarın iyi bir şeyler yapabiliriz."

Yamaha'nın gridin ortasında kaldığı zaman yaşadığı sorunlardan biri ön lastik basıncının hızlıca artması.

Quartararo, yarınki yarışa düşük bir basınçla başlayacağını ama bu basıncı yönetmenin yarışı için önemli olacağını söylüyor.

"Pole'den başlamadığımızı düşünürsek, bence plan şu: daha düşük lastik basıncıyla başlayacağız çünkü önümüzde birçok motosiklet olacak.

"Frenlemelerde çok fazla zorlamam gerektiğinden basınç artacak. Baskı ok artacak mı göreceğiz. Ön lastik basıncı, yarın benim için en önemli şey olacak."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images