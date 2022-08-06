Quartararo: "Yarışı kazanabilecek seviyede tempoya sahibiz"

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Şampiyona lideri Quartararo, sıralama turlarını Johann Zarco, Maverick Vinales ve Jack Miller'ın arkasında tamamlamasının ardından yarın yarışa ikinci çizgiden başlayacak.

Quartararo, Zarco'nun 0.2 saniye içerisinde yer alan 1:57.938'lik en iyi derecesini daha geliştirmeyeceğini ve "halihazırda maksimumda" olduğu görüşünde. Fransız pilot, uzun tur cezasına rağmen Yamaha'nın temposu ve gelişen istikrarıyla birlikte yarın galibiyet mücadelesi verebileceğini düşünüyor.

Dördüncü sıradan başlayacak olmasının yarışını daha karmaşık bir hâle getirip getirmeyeceği sorulan Quartararo, şunları söyledi: "Olan oldu. Bu yılki en iyi sıralama turlarından birini attım, daha fazlasına sahip olmadığımı düşünüyorum."

"Bazen daha çok güç koymak istiyoruz ama zaten maksimum güçteyiz. 4. antrenman turlarındaki tempomla da mutluyum, Aleix ve [Takaaki] Nakagami'nin kazası yüzünden turumu tamamlayamadım ama bence bütün turlarımız 1:59'lardaydı ve oldukça pozitif bir şey."

"Pist, geçtiğimiz yıla kıyasla çok daha iyi ve bizim istikrarımız da çok daha iyi. Johann'ın temposu güçlü, bence en hızlı o ama bizim tempomuzda galibiyet için mücadele edebilecek seviyede."

"Evet, uzun tur cezası var. Nerede bitireceğimizi bilmiyoruz ama en azından tempomuz iyi."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, hafta sonu boyunca uzun tur cezasını çekeceği yolu çalıştı. Espargaro ise pistin yapısından dolayı uzun tur cezasının Silverstone'da "şaka gibi olduğunu" ve Quartararo'nun tur başına sadece 0.8 sn kaybedeceğini söyledi.

Quartararo, Espargaro'ya "kaç tane uzun tur atmamı istersin?" diye sorarak cuma günü sosyal medyadan Espagraro'nun yorumlarına göndermede bulunmuştu.

Fransız pilot, sıralama turlarının ardından konu hakkında konuştu ve hesaplanandan daha çok zaman kaybedeceklerini söyledi.

"Elbette ne kadar kaybedeceğimizi hesaplıyoruz. Bazı insanlar 0.8 sn kaybedeceğimizi düşünüyor ama çok daha kaybediyoruz."

"Yani günün sonunda, kaza yapmamak ya da bir tane daha ceza çekmemek için biraz daha yavaş giderek risk almayı istemeyeceğim bir durum. Biraz daha yavaş giderek 0.1 ya da 0.2 sn kaybetmek 20 turda çok bir şey değiştirmez."