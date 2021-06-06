Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Katalonya MotoGP: Zarco zorladı, Oliveira bu yılki ilk zaferini aldı! Sonraki / Quartararo, tulumunun açılması nedeniyle ceza aldı!
MotoGP / Katalan GP Haberler

Quartararo, yarış tulumunun fermuarının neden açıldığını açıklayamıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Katalonya Grand Prix'sinde onu podyumdan eden yarış tulumunun neden açıldığını bilmiyor.

Quartararo, yarış tulumunun fermuarının neden açıldığını açıklayamıyor

24 turluk Katalonya Grand Prix'sinin ikinci yarısında, Quartararo ve Miguel Oliveira arasında galibiyet mücadelesi yaşanıyordu ancak yarışın bitimine 5 tur kala Quartararo'nun yarış tulumu açıldı ve içindeki göğüs koruması yere düştü.

Tulumun fermuarını kapayamayan Fransız sürücü, yarışa göğüs koruması olmadan devam etti ve 3. sıraya geriledi.

22. turda pist sınırlarını aşan Quartararo 3 saniyelik bir zaman cezası aldı ve bu cezayla birlikte Ducati sürücüsü Jack Miller'ın arkasına, 4. sıraya geriledi.

Autosport tarafından neler olduğu sorulan Quartararo, bir şey bilmediğini söyledi ve yarış tulumlarını üreten Alpinestars'ın olayı araştırdığını belirtti.

Konu hakkında konuşan Fransız sürücü, şu ifadeleri kullandı: "Ne olduğunu bilmiyorum sadece yarışın bitimine 5 tur kala ilk virajda tulumun açıldığını biliyorum."

"Tulumu normal pozisyonuna koymaya çalıştım ama yapamadım. Bu yüzden de sürmek oldukça zordu ama maalesef böyle şeyler yaşanabiliyor ve bugün de yaşandı."

"Alpinestars, bunun nasıl mümkün olduğunu araştıracak ama böyle. Bugün bizim günümüz değildi ve 4. sırayla mutlu olabilirim... yani 3.'dük ama 4. bitirdik.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo'nun göğüs korumasının çıkmasının ardından yarışa devam etmesi farklı düşüncüleri doğurdu. Bazıları bunda bir sorun görmezken, eski MotoGP şampiyonu Casey Stoner'ın da dahil olduğu bir kesim de Fransız pilotun yarıştan diskalifiye olması gerektiğini düşünüyor.

Sürücü güvenlik ekipmanı kurallarında, bu ekipmanın giyilmesi gerektiği belirtilmekte.

Aldığı 3 saniyelik zaman cezasını hak etmediğini düşünen Quartararo, diskalifiye edilme konusu hakkında şunları söyledi: "Bence, zaten şimdiden aynı fikirde olmadığım ve beni 4. sıraya düşüren bir cezam var."

“Bence bu ceza oldukça yeterli. Günün sonunda, olay bitti, yarış tamamlandı."

“Yarışı bitirdik her şey güvenli. Yani bence daha fazla konuşmaya gerek yok çünkü yarış bitti. Yaşanabilecek şeyler hakkında konuşmak artık anlamsız."

Quartararo, tulumunda sorun yaşamasa bile yarışın sonunda Oliveira ile mücadele edebileceğini düşünmüyor.

"Evet, lastikleri saklıyordum ama sola dönen virajlarda Miguel çok güçlüydü ve sert lastiklerle bu sabah hissettiğim kadar iyi hissetmedim."

“Bence bütün Yamahalar aynı sorunu yaşadı çünkü Franco [Morbidelli] galibiyetin büyük adaylarındandı ve oldukça geride kaldı."

“Lastikle çok iyi hissetmedim, Maverick [Vinales] de öyle gözüktü. Yani garip bir hissiyat vardı ama bugün başımıza gelen her şeyin ardından bence 4. sıra gayet iyi."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Katalonya MotoGP: Zarco zorladı, Oliveira bu yılki ilk zaferini aldı!

Önceki haber

Katalonya MotoGP: Zarco zorladı, Oliveira bu yılki ilk zaferini aldı!

Sonraki haber

Quartararo, tulumunun açılması nedeniyle ceza aldı!

Quartararo, tulumunun açılması nedeniyle ceza aldı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

18s
2
Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

1s
3
Formula 1

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

21s
4
Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

27 dk
5
Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

2s
Son Haberler
Marquez: "Kazadan önceki yedi turda ilk kez yeniden 'kendim gibi' hissettim"
MOTOGP

Marquez: "Kazadan önceki yedi turda ilk kez yeniden 'kendim gibi' hissettim"

3s
Mir, Katalonya GP'deki strateji hatası nedeniyle öfkeli
MOTOGP

Mir, Katalonya GP'deki strateji hatası nedeniyle öfkeli

5s
Mir: “Quartararo, Katalonya GP’de diğer sürücüleri tehlikeye attı”
MOTOGP

Mir: “Quartararo, Katalonya GP’de diğer sürücüleri tehlikeye attı”

10s
Quartararo, tulumunun açılması nedeniyle ceza aldı!
MOTOGP

Quartararo, tulumunun açılması nedeniyle ceza aldı!

20s
Quartararo, yarış tulumunun fermuarının neden açıldığını açıklayamıyor
MOTOGP

Quartararo, yarış tulumunun fermuarının neden açıldığını açıklayamıyor

22s
Son Videolar
MotoGP Barselona: Oliveira, 2021'de ilk kez kazandı 00:58
MotoGP
23s

MotoGP Barselona: Oliveira, 2021'de ilk kez kazandı

MotoGP İtalya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
29 May 2021

MotoGP İtalya GP grid pozisyonları

MotoGP Mugello: Sanal tur 01:54
MotoGP
28 May 2021

MotoGP Mugello: Sanal tur

MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si 00:38
MotoGP
2 May 2021

MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar 02:18
MotoGP
29 Nis 2021

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar

Daha fazlası
Lewis Duncan
Marquez: "Kazadan önceki yedi turda ilk kez yeniden 'kendim gibi' hissettim" Katalan GP
MotoGP

Marquez: "Kazadan önceki yedi turda ilk kez yeniden 'kendim gibi' hissettim"

Mir, Katalonya GP'deki strateji hatası nedeniyle öfkeli Katalan GP
MotoGP

Mir, Katalonya GP'deki strateji hatası nedeniyle öfkeli

Mir: “Quartararo, Katalonya GP’de diğer sürücüleri tehlikeye attı” Katalan GP
MotoGP

Mir: “Quartararo, Katalonya GP’de diğer sürücüleri tehlikeye attı”

Fabio Quartararo Daha fazlası
Fabio Quartararo
Quartararo, tulumunun açılması nedeniyle ceza aldı! Katalan GP
MotoGP

Quartararo, tulumunun açılması nedeniyle ceza aldı!

Quartararo: “En eksiksiz MotoGP paketi Yamaha'da" İtalya GP
MotoGP

Quartararo: “En eksiksiz MotoGP paketi Yamaha'da"

Quartararo: ''Mugello'daki galibiyetim, Dupasquier'in vefatından sonra çok iyi hissettirmiyor'' İtalya GP
MotoGP

Quartararo: ''Mugello'daki galibiyetim, Dupasquier'in vefatından sonra çok iyi hissettirmiyor''

Yamaha Factory Racing Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
Vinales, Rossi'nin eski MotoGP ekip şefinin metodlarına ''alışık değil'' Katalan GP
MotoGP

Vinales, Rossi'nin eski MotoGP ekip şefinin metodlarına ''alışık değil''

Vinales, ekip şefiyle ayrıldığı için kişisel anlamda üzülüyor Katalan GP
MotoGP

Vinales, ekip şefiyle ayrıldığı için kişisel anlamda üzülüyor

WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak cuma antrenmanlarını lider tamamladı Estoril
World Superbike

WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak cuma antrenmanlarını lider tamamladı

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
Formula 1 Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
Formula 1 Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor

Azerbaycan GP: Kaotik yarışı Perez kazandı, Verstappen ve Hamilton puansız ayrıldı!
Formula 1 Formula 1

Azerbaycan GP: Kaotik yarışı Perez kazandı, Verstappen ve Hamilton puansız ayrıldı!

Son Haberler

Marquez: "Kazadan önceki yedi turda ilk kez yeniden 'kendim gibi' hissettim"
MotoGP MotoGP

Marquez: "Kazadan önceki yedi turda ilk kez yeniden 'kendim gibi' hissettim"

Mir, Katalonya GP'deki strateji hatası nedeniyle öfkeli
MotoGP MotoGP

Mir, Katalonya GP'deki strateji hatası nedeniyle öfkeli

Mir: “Quartararo, Katalonya GP’de diğer sürücüleri tehlikeye attı”
MotoGP MotoGP

Mir: “Quartararo, Katalonya GP’de diğer sürücüleri tehlikeye attı”

Quartararo, tulumunun açılması nedeniyle ceza aldı!
MotoGP MotoGP

Quartararo, tulumunun açılması nedeniyle ceza aldı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.