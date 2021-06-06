Quartararo, yarış tulumunun fermuarının neden açıldığını açıklayamıyor

24 turluk Katalonya Grand Prix'sinin ikinci yarısında, Quartararo ve Miguel Oliveira arasında galibiyet mücadelesi yaşanıyordu ancak yarışın bitimine 5 tur kala Quartararo'nun yarış tulumu açıldı ve içindeki göğüs koruması yere düştü.

Tulumun fermuarını kapayamayan Fransız sürücü, yarışa göğüs koruması olmadan devam etti ve 3. sıraya geriledi.

22. turda pist sınırlarını aşan Quartararo 3 saniyelik bir zaman cezası aldı ve bu cezayla birlikte Ducati sürücüsü Jack Miller'ın arkasına, 4. sıraya geriledi.

Autosport tarafından neler olduğu sorulan Quartararo, bir şey bilmediğini söyledi ve yarış tulumlarını üreten Alpinestars'ın olayı araştırdığını belirtti.

Konu hakkında konuşan Fransız sürücü, şu ifadeleri kullandı: "Ne olduğunu bilmiyorum sadece yarışın bitimine 5 tur kala ilk virajda tulumun açıldığını biliyorum."

"Tulumu normal pozisyonuna koymaya çalıştım ama yapamadım. Bu yüzden de sürmek oldukça zordu ama maalesef böyle şeyler yaşanabiliyor ve bugün de yaşandı."

"Alpinestars, bunun nasıl mümkün olduğunu araştıracak ama böyle. Bugün bizim günümüz değildi ve 4. sırayla mutlu olabilirim... yani 3.'dük ama 4. bitirdik.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo'nun göğüs korumasının çıkmasının ardından yarışa devam etmesi farklı düşüncüleri doğurdu. Bazıları bunda bir sorun görmezken, eski MotoGP şampiyonu Casey Stoner'ın da dahil olduğu bir kesim de Fransız pilotun yarıştan diskalifiye olması gerektiğini düşünüyor.

Sürücü güvenlik ekipmanı kurallarında, bu ekipmanın giyilmesi gerektiği belirtilmekte.

Aldığı 3 saniyelik zaman cezasını hak etmediğini düşünen Quartararo, diskalifiye edilme konusu hakkında şunları söyledi: "Bence, zaten şimdiden aynı fikirde olmadığım ve beni 4. sıraya düşüren bir cezam var."

“Bence bu ceza oldukça yeterli. Günün sonunda, olay bitti, yarış tamamlandı."

“Yarışı bitirdik her şey güvenli. Yani bence daha fazla konuşmaya gerek yok çünkü yarış bitti. Yaşanabilecek şeyler hakkında konuşmak artık anlamsız."

Quartararo, tulumunda sorun yaşamasa bile yarışın sonunda Oliveira ile mücadele edebileceğini düşünmüyor.

"Evet, lastikleri saklıyordum ama sola dönen virajlarda Miguel çok güçlüydü ve sert lastiklerle bu sabah hissettiğim kadar iyi hissetmedim."

“Bence bütün Yamahalar aynı sorunu yaşadı çünkü Franco [Morbidelli] galibiyetin büyük adaylarındandı ve oldukça geride kaldı."

“Lastikle çok iyi hissetmedim, Maverick [Vinales] de öyle gözüktü. Yani garip bir hissiyat vardı ama bugün başımıza gelen her şeyin ardından bence 4. sıra gayet iyi."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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