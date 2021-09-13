Quartararo: "Yarış esnasında lastiklerle ilgili bir şeyler ters gitti"

Quartararo, 23 turluk Aragon yarışında geriye düştü fakat Pramac sürücü Jorge Martin’i geçerek sekizinci sırada finiş gördü.

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ise aldığı zaferle beraber Quartararo ile puan farkını, 65 puandan 53 puana düşürdü.

Quartararo, “Antrenmandan sonra podyum için yarışmayı bekliyordum çünkü iyi bir şansımın olduğunu hissetmiştim. Eski lastiklerle harika hissediyordum ve attığım turlarda durum çok iyi görünüyordu."

“Fakat yarışın başından itibaren arka lastik, olması gerektiği gibi değildi.”

“Bu yüzden, giderek arkada düştüm. Günün tek olumlu yanı ise, pozisyonum için savaştım. Yedinci, sekizinci ya da dokuzuncu sıra için olsa da mücadele ettim ve vazgeçmedim. Sonuna kadar savaştım, bu da olumlu bir şey.” dedi.

Şampiyona liderliğine aldığı darbeye rağmen Quartararo, bunu felaket olarak değerlendirmediğini söyledi.

Quartararo, “Bir şeyin farklı olduğunu hissettim. Bugün, bir şey yanlıştı.”

“Geçen sene, 2019’da, ön lastikteki hatalar dışında her şey normaldi.”

“Fakat bugün ne oldu bilmiyorum ve ilk turdan itibaren arka lastiğim düzgün çalışmıyor gibiydi.”

“Bunu detaylıca kontrol etmeliyiz. Bir şeyi suçlamak istemiyorum ama açıkçası, ilk turlardan, yarışın sonuna kadar garip hissettim.” diyerek ekledi.

Quartararo lastikteki problem nedeniyle, bütün hafta sonuna kıyasla, aynı tutuşa, frenleme gücüne ve çekişe sahip olmadığını söyledi. Ayrıca Aragon’un bir Yamaha’nın geçiş yapması için felaket bir yer olmasının da problemlerini artırdığını belirtti.

“Bunun lastikten olduğunu söylemek istemiyorum ama bugün yaşadıklarım tüm hafta sonu ile aynı değildi. İlk turdan itibaren de aynı frenleme gücüne, yol tutuşa ve çekişe sahip değildim.”

“Yani, bir şeyler ters gitti. Ayrıca, bu pist geçiş yapmamız için felaket bir yer. Çünkü, 15. virajdan 1. viraja kadar, 0.3 ya da 0.4 saniye kadar kaybediyoruz. Daha sonraki virajlarda, bu kaybı geri kazanmam gerekiyor ve geçiş yapamıyorum.” dedi.

Çeviri: Aybike Simay Erden

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images