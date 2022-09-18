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MotoGP / Aragon GP Haberler

Quartararo, yarış dışı kaldıktan sonra ufak bir scooter kazasına karışmış

Son beş yarış kala şampiyonadaki avantajını iyice kaybeden Fabio Quartararo, Marc Marquez ile yaptığı kazanın ardından padoa dönerken ufak bir scooter kazası da geçirmiş.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Quartararo, yarış dışı kaldıktan sonra ufak bir scooter kazasına karışmış
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Yamaha sürücüsü, kötü bir start almasının ve ilk viraja hız taşıyamamasının ardından pistlere geri dönen Marquez'e geçildi.

Ancak 3. virajda motosikletin kontrolünü kaybeden Marqeuz, hemen arkasındaki Quartararo ile temas etti ve şampiyona lideri bu temasla birlikte kendini yerde buldu. Kötü bir kaza geçiren Quartararo neyse ki herhangi bir sakatlık yaşamadı.

Buna rağmen kendisi için talihsiz geçen hafta sonu henüz sonlanmamıştı; Quartararo'yu bir de garaja dönerken ufak bir scooter kazası bekliyordu! 

Garaja döndükten sonra konuşan Fransız sürücü, "Acı içindeyim ve yanıklarım var gibi hissediyorum. Bu utanç verici, çünkü uzun yıllardır ilk kez Aragon'da bu kadar iyi hissediyordum, dolayısıyla henüz üçüncü virajda kaza yapmak çok da iyi bir senaryo değil." 

"Son birkaç yarıştır zorlanıyorum, yine de önümüzdeki yarışlarda daha fazlasını yapmak için motivasyonumu koruyorum."

"Kazadan sonra bir görevli padoğa dönerken kullandığım scooter'a çarptı. İkinci bir kaza daha geçirdim. Oldukça hızlı bir kazaydı, neyse ki kaskımı çıkarmadım."

"Ancak görevli başka bir scooter ile yüz yüze çarpıştı, neyse ki o kazadan hiçbir zarar görmedim. Tüm yaralarım ilk kazadan, sanırım görevli de biraz acı içinde." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Kaza için Marquez'i suçlamayan Quartararo, "Marc ilk virajı çok iyi döndü ama aynı zamanda bir kayma yaşadı."

"Daha iyi çekiş gücüm vardı ve onun [orada olmasını] beklemiyordum, bu nedenle ona arkadan çarptım. Durumu tam olarak hatırlamıyorum ama üçüncü virajda sıkışmamız çok yazık oldu."

"[Aragon'da] Her zaman hızlıydım ama hiçbir zaman istikrarlı olamadım."

"4. antrenmandan çok memnun ayrılmıştım, tutarlı ve hızlıydım. Yarış dışında olumlu bir hafta sonuydu, şimdi uzun zamandır gitmediğimiz pistlere gitmeyi dört gözle bekliyorum."

"Japonya en sevdiğim pistlerden biri, Tayland da öyle. Bu yüzden orada en iyisini yapmak için maksimum gücümü zorlayacağım."

"Bence ilk beş için mücadele etmek harika olurdu. Yarışta her zaman zorlandığımızı biliyoruz ama 1.48'in altında tur zamanları yakalayabilmemiz gerçekten iyiydi."

"Podyuma bile çıkabilirdik, zafer için savaşmanın zor olduğunu biliyorduk ama ilk beş için savaşabilirdik." dedi.

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