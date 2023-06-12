Quartararo: "Yarış boyunca geçiş yapmayı deneyemedim bile!"

Sezon başından beri Yamaha'nın getirdiği birçok parçayı deneyen ancak istediği rahatlık seviyesine bir türlü ulaşamayan Quartararo, bu nedenle Mugello'da 2021 sezonunda kullandığı ayarlara döndü.

Ancak yeni ayarlar da Quartararo'nun işine yaramadı, nitekim sıralama turlarında ancak 15. olabildi, sprint yarışını 10. tamamladı, ana yarışta ise 11. sıradaydı.

Daha da önemlisi şu ki, sıralama turlarını ve ana yarışı eski formuna dönmeye çalışan takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin arkasında tamamladı!

Geçiş yapmanın imkansız olduğunu söyleyen Quartararo, takımın lastik tercihini de sorguladı.

Quartararo, "Yarış çok zor geçti, ısınma turlarından bu yana orta hamurla kendimi iyi hissetmiyordum.

"Yumuşak hamur daha iyi hissettiriyordu, ancak takım lastiklerin sıcağa dayanamayacağını düşündü ve orta hamur tercih etti. İyi bir karar değildi."

"Zor bir yarış oldu, tüm yarış boyunca Enea'nın arkasındaydım ve geçiş yapmayı deneyemedim bile. Kolay değildi." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İki sene önce kendisini galibiyete götüren ayarları kullanan Quartararo, buna rağmen başarısız olmasının sebebi olarak motosikletler arasındaki devasa farkı gösteriyor.

Quartararo, "Aynı ayarları kullansak bile motosiklet farklı, bu yüzden ne 2021 ile, ne de 2022 ile bir kıyaslama yapamayız.

"2021'deki tur zamanım şu ankine göre çok daha iyiydi. 2021 motosikletiyle daha iyisini yapabilir miydim bilmiyorum ama önemli olan sonuçlar."

"Tabii ki bu tamamen farklı bir dönem çünkü 2021'de 1.46 civarında gidebiliyordum, bugün ise 1.47 seviyesindeyim." dedi.