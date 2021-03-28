Quartararo: "Yamaha'yı sürmenin 'kolay olduğu' hikayesi artık bitti"

Son birkaç sezonda Johann Zarco, Jonas Folger ve Fabio Quartararo gibi sürücüler, Yamaha M1 motosikletiyle ilk sezonlarında podyuma çıkmayı başardılar ve bundan ötürü Yamaha, yıllardır sürülmesi kolay bir motosiklet olarak görülüyor.

2020 M1, 2019 şasisine kıyasla eski şasi viraj performansını kaybettiği için sürücüler tarafından yönetilmesi daha zor bir motosikletti.

Quartararo, 2021 şasisinin virajlarda daha iyi olmasına rağmen, iyi bir tur atabilmek için 2019'a kıyasla motosikleti çok daha fazla zorlamak zorunda kaldığını söylüyor.

Cumartesi günü ikinci olan Quartararo, "Sanırım 2020 motosikletiyle biraz zorlandım, çünkü 2019'dan itibaren sürüş tarzımdaki ana fark, ne kadar çok zorlarsam o kadar yavaş gitmemdi."

"2020 ve 2021 motosikletleri ile iyi tur zamanları kaydetmek için inanılmaz derecede zorlamanız gerekiyor ve bu, benim yapmayı en sevdiğim şey değil, ancak motosikletin çalışma şekli bu."

"Bu yüzden, Yamaha'nın kolay bir motosiklet olduğu hikayesinin artık bittiğini düşünüyorum."

"İyi bir tur zamanı kaydetmek için çok fazla zorlamanız gerekiyor. Yani motosikleti biraz agresif buluyorum ama aynı zamanda rahatım." dedi.

Quartararo'nun Yamaha fabrika ekibindeki takım arkadaşı Maverick Vinales, sıralama turlarının son anlarında Petronas SRT'den eski takım arkadaşı Valentino Rossi'yi geride bıraktı ve üçüncü oldu.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales, dördüncü antrenmanda güçlü bir yarış temposuna sahipti, ancak yine de yarış şartlarında 2021 M1'in "güçlü yönlerini anlaması" gerektiği belirtti.

"Bana göre ne olursa olsun motosikletin güçlü yönlerini anlamamız gerekiyor."

"Elbette geçiş yapması kolay bir motosiklet değil, ancak burada, yani Katar'da geçiş yapmak için hızlı bir motosiklete ihtiyaç duymadığınız pek çok yer var."

“Elbette zor olacak ama geçiş yapabilmek için motosikletin performansından nasıl en iyisini çıkaracağımızı anlamamız gerekiyor, belki viraj hızı veya geç frenlemeyle olabilir."

"Katar'da pek çok yerde geçiş yapabileceğimizi biliyoruz, bu yüzden yarın zorlayabileceğimiz net bir alanımız var."

SRT’den Franco Morbidelli, cuma gününün ardından favori olarak görülse de, en yavaş Yamaha sürücüydü.

İtalyan sürücü, A-versiyon M1'in iki farklı karakteri olduğuna dikkat çekerek, "Görünüşe göre akşam biraz hız kaybediyoruz, bu yüzden yarın en azından sahip olduğumuz iki farklı karakteri dengelemek için çabalayacağız."

“Güneş olduğunda gerçekten hızlıyız, hatta inanılmaz derecede hızlıyız. Fakat akşam olduğunda hâlâ hızlı olsak bile, yeterince hızlı değiliz."

"Bu yüzden yarın sabah, akşamki hızımızı artırmak için bir şeyler deneyeceğiz." dedi.