Quartararo: "Yamaha'yı sürmek geçen yıldan daha zor"

Quartararo, Jerez'de tuhaf bir cuma günü geçirdi ve ilk antrenman seansında 20 dakikalık sürüş yapmama cezası olduğu için güne diğer isimlerden geç başladı. Sonrasında da 17. en hızlı zamanın sahibi oldu.

Motosikletinin ilk seansta garip hissettirdiğini söyleyen Fransız sürücü, bir ayar değişikliği sonrası öğleden sonra en hızlı ikinci isimdi ve kombine edilmiş derecelerle birlikte 15. sırada yer aldı.

Quartararo, "2020 motosikletinin, daha kolay olduğunu düşündüğüm 2019 motosikleti gibi olduğunu düşünmüyorum."

“Bana göre, bu yılki Yamaha'yı sürmek geçen yıla göre çok daha zor."

“Bu yüzden insanların Yamaha'nın kolay bir motosiklet, daha dostane bir motosiklet olduğu yönündeki düşüncelerinin biraz değişmesi gerektiğini düşünüyorum."

“Doğrusu motosikletin güçlü ve zayıf yönlerini gerçekten söyleyemem."

“Tabii ki, zayıf noktamızın en yüksek hız olduğunu biliyoruz, ancak bunun üzerinde çalışıyoruz."

“Şu anda bir şey söylemek çok zor çünkü yarış sadece ilk gün geride kaldı ama bence motosikletin potansiyeli var.” dedi.

Jerez uzun düzlükleri olmadığı için bir güç pisti olarak görülmüyor. Ancak Petronas SRT Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli, ikinci antrenman seansındaki hız ölçüm noktasında 278.2 km/s ile Andrea Dovizioso'nun Ducatisi'nden 10 km/s daha yavaştı.

Yamaha, kış boyunca motor tarafında iyi bir adım atmasına rağmen, Şubat ayında yapılan Katar testindeki düzlüklerde Yamaha ile Ducati arasında 10 km/s vardı.

12km/s geride kalan Quartararo, Yamaha’nın bu alanda ileriye doğru attığı adımın, daha da gelişen rakipleri tarafından gölgelendiğini düşünüyor.

Yamaha’nın gücüyle ilgili olarak Quartararo, "Sorun geçen yılkiyle aynı."

“Yamaha'nın en yüksek hızda küçük bir adım attığını hissediyorum, ancak diğer markalar da bir adım attı."

“Yani sorunumuz burada 12km/s. Barselona'da 20km/s geride kalmamızdan korkuyorum."

“Bu, endişelenmem gereken bir şey."

“Ama dediğim gibi motosikletimizi ve potansiyelimizi düşünmeliyiz. Diğerlerine bakmıyoruz."

“Yani motosiklet üzerinde çalışmamız ve odaklanmamız gerekiyor.” dedi.