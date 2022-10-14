Quartararo, antrenmanların ardından daha fazla gelişebileceklerini düşünüyor

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Quartararo, sezonun 18. yarışı olan Avustralya'ya Francesco Bagnaia'nın 2 puan önünde lider olarak geldi. Fransız sürücü, son yarış Tayland'da lastik basıncı sorunu nedeniyle felaket bir yarış çıkarmış ve 17. olarak puan alamamıştı.

2019'dan sonra yeniden takvime dönen Phillip Island pisti, kıvrımlı yapısı nedeniyle her zaman Yamaha'nın güçlü olduğu bir pist oldu.

Quartararo, Cuma gününü lider Johann Zarco'nun 0.139 sn gerisinde dördüncü sırada tamamladı ve ilk günün ardından motosiklette geliştirebilecekleri şeyler olduğunu söyledi. Normalde Yamaha, hafta sonuna nasıl başlarsa öyle giderdi ancak Quartararo, bu hafta sonu nadir anlardan birisi olduğunu ve gelişebilecek alanlarının olduğunu söyledi.

Cuma günkü sürüşlerin Tayland'da yaşananların ardından kendisine güven sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda Quartararo, "Evet, özellikle de iyi sürdüğümü hissettiğim için öyle. İyi sürdüm ve bazı virajlarda zaman kazanabileceğim alanlar vardı. Bazı yerlerde birkaç salise kazanabilirim."

"Yarışın sonunda bu, büyük fark yaratabilir. Bugün, bazı değişiklikler yapmak zorunda olduğumuzu hissettiğimiz günlerden birisiydi çünkü genel olarak hafta sonuna başladığımız motosikletle hafta sonunu tamamlıyoruz."

"Bu tür pistler, diğerlerinden oldukça farklı oluyor. Birçok değişiklik yaptık ve yarın da bazı değişiklikler yapacağız." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, öğleden sonraki seansta bir ara lider olsa da yumuşak lastiklerle atılan hızlı turların ardından geriye düştü.

Quartararo, en hızlı turunda büyük bir hata yaptığını söyledi.

Quartararo, "Sabah seansı biraz zorluydu ancak koşullar altında iyi performans bulmayı başardım."

"Öğleden sonra daha iyiydi, hızlı turumda oldukça büyük bir hata yaptım, bu yüzden ilk 5'te kaldığım için oldukça mutluyum."

"Yarın için hislerimizi iyileştirmek adına geliştirebileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum."

"Performans açısından geliştirebileceğimiz şeyler var. Rins arkada sert lastiği denedi ve oldukça iyi göründü. Bakalım neler olacak." dedi.