Quartararo: “Yamaha’ya her zaman minnettar kalacağım”

MotoGP kariyerinin tamamını Yamaha sürücüsü olarak geçiren Quartararo, 2019 yılında uydu takımı Petronas SRT ile çıktığı ilk yarıştan itibaren anında rekabetçi olduğunu kanıtlamıştı.

Ertesi yıl MotoGP'deki ilk galibiyetlerini alan Fransız sürücü, 2021 yılında fabrika takımında Valentino Rossi'nin yerini aldı ve aynı sezon hemen dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Ancak 2022'nin ikinci yarısından itibaren galibiyetlerin ardı kesildi ve Quartararo, Yamaha'nın açık ara en çok öne çıkan sürücüsü olmaya devam etmesine rağmen 2023'ün başından bu yana sadece dört podyum elde edebildi.

Fabio Quartararo, Yamaha Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Yamaha, Quartararo'nun ilk kez geçen yılın eylül ayında test ettiği yeni V4 motorlu motosikletini duyurduğunda beklentiler oldukça yüksekti.

Buna rağmen Quartararo, ilerleme kaydedilememesinden duyduğu memnuniyetsizliği açıkça dile getirdi ve bu sezon başlamadan önce Honda ile 2027 yılı için bir anlaşma imzaladığı biliniyor.

Quartararo, V4 motorlu motosikletle en iyi sonuçlarını Le Mans ve Katalonya'da üst üste elde ettiği ilk altı dereceleriyle almıştı; ancak Mugello'daki puansız geçen hafta sonunun ardından Macaristan'a moralsiz geldi.

Fransız pilot, "Motosikleti geliştirme şeklimizden memnun değilim. Eylül 2025'teki durumla tamamen aynı. İlk prototipten bu yana büyük bir adım atmayı bekliyordum ama hâlâ aynı noktadayız." ifadelerini kullandı.

Quartararo daha sonra motosikletin eksikliklerini uzun bir liste halinde sıraladı: "Yol tutuşu... Ayrıca viraj dönme, maksimum hız, ivmelenme, aerodinamik..."

Fabio Quartararo, Yamaha Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Yamaha cephesinden herhangi bir "reaksiyon" görmediğini de sözlerine ekleyen Quartararo, şunları söyledi: "Zaten V4 projesine biraz geç başladık.”

“Tabii ki gelecek yıl için hazırlamak zorundalar. Bu yüzden bu yıl herhangi bir geri dönüş göreceğimizi sanmıyorum."

“Aslına bakarsanız son birkaç yıl zaten biraz böyle geçiyordu. Bu yüzden hikayemizi mahvedeceğini düşünmüyorum.”

“Birlikte başardıklarımız için Yamaha'ya her zaman minnettar kalacağım."

"Elbette birlikte geçirdiğimiz son iki yıl en muazzam dönemimiz değildi. Ancak bu son altı ayın ilişkimizi değiştireceğini sanmıyorum. Sadece sezonun geri kalanı zorlu olacak ama ilişkimiz değişmeyecek."