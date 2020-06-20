Quartararo: "Yamaha'ya gitmeden önce kazanmam gerekmiyor"

20 yaşındaki genç sürücü, geçen yıl Petronas Yamaha MotoGP takımı ile MotoGP'ye adım attı ve müşteri motosikletiyle altı pole pozisyonu ile yedi podyum alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Alt kategorilerde geçirdiği dört yılın ardından 2018'de Moto2'de sadece bir zafer aldıktan sonra SRT MotoGP takımında yarışma fırsatı yakalayan Fransız sürücü, burada iki kez galibiyete çok yaklaştı ve Marc Marquez de kendisini gelecek yıl şampiyonluk için savaşabilecek sürücüler arasında gördüğünü söyledi.

Yamaha, sezon başında yedi kez MotoGP şampiyonu Valentino Rossi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını ve yerini Quartararo'nun alacağını açıkladı.

Bu yıl Yamaha fabrika takımı sürücüleri Rossi ve Maverick Vinales'e ek olarak Quartararo'nun da 2020'de güçlü bir sezon geçirmesi ve zaferler için savaşması bekleniyor.

Ancak Motorsport.com ile yaptığı röportajda Quartararo, herhangi bir zafer almadan Yamaha fabrika takımına geçişinin kendisine zarar vermeyeceğini söyledi.

“Bir yarış kazanmadan Yamaha fabrika takımına gitmek bana zarar vermez, çünkü her zaman elimden geleni yapıyorum."

“Eğer henüz kazanmamışsam, öyledir. Hayatımda hiçbir zaman şu anki kadar çok çalışmadım ve yeteneklerimden şüphe etmiyorum."

“Ama bir MotoGP yarışı kazanmak muazzam bir şey."

“Tüm gücümle deneyeceğim, ama oraya kazanmadan gidersem hiçbir şey olmaz."