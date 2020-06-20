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MotoGP / Son dakika

Quartararo: "Yamaha'ya gitmeden önce kazanmam gerekmiyor"

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Quartararo: "Yamaha'ya gitmeden önce kazanmam gerekmiyor"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oriol Puigdemont, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Haz 2020 10:49

Fabio Quartararo, gelecek yıl Yamaha MotoGP fabrika takımına ilk galibiyetini alarak gitmesinin herhangi bir önemi olmadığını söylüyor.

20 yaşındaki genç sürücü, geçen yıl Petronas Yamaha MotoGP takımı ile MotoGP'ye adım attı ve müşteri motosikletiyle altı pole pozisyonu ile yedi podyum alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Alt kategorilerde geçirdiği dört yılın ardından 2018'de Moto2'de sadece bir zafer aldıktan sonra SRT MotoGP takımında yarışma fırsatı yakalayan Fransız sürücü, burada iki kez galibiyete çok yaklaştı ve Marc Marquez de kendisini gelecek yıl şampiyonluk için savaşabilecek sürücüler arasında gördüğünü söyledi.

Yamaha, sezon başında yedi kez MotoGP şampiyonu Valentino Rossi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını ve yerini Quartararo'nun alacağını açıkladı.

Bu yıl Yamaha fabrika takımı sürücüleri Rossi ve Maverick Vinales'e ek olarak Quartararo'nun da 2020'de güçlü bir sezon geçirmesi ve zaferler için savaşması bekleniyor.

Ancak Motorsport.com ile yaptığı röportajda Quartararo, herhangi bir zafer almadan Yamaha fabrika takımına geçişinin kendisine zarar vermeyeceğini söyledi.

“Bir yarış kazanmadan Yamaha fabrika takımına gitmek  bana zarar vermez, çünkü her zaman elimden geleni yapıyorum."

“Eğer henüz kazanmamışsam, öyledir. Hayatımda hiçbir zaman şu anki kadar çok çalışmadım ve yeteneklerimden şüphe etmiyorum."

“Ama bir MotoGP yarışı kazanmak muazzam bir şey."

“Tüm gücümle deneyeceğim, ama oraya kazanmadan gidersem hiçbir şey olmaz."

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Yamaha Factory Racing , Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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