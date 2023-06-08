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Quartararo: "Yamaha'nın test edilen parçaları kullanmaması sinir bozucu"

2023 sezonunun hayal kırıklığı yaşayan isimlerinden Fabio Quartararo, Yamaha'nın onlarca parça deneyip hiçbirini kullanmamasından rahatsız.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Zor başlayan sezonun ilk beş yarışı itibariyle sadece bir kez podyuma çıkabilen Quartararo, şampiyonada da lider grubun 45 puan gerisinde. 

Geçen sezonki zayıflıkları gidermek için M1'i test motosikletine çeviren Yamaha, böylece işleri daha da kötüleştirdi; öyle ki, ayar konusunda istikrar bulamayan Quartararo şu anda mecburen şampiyon olduğu 2021 sezonunda kullandığı ayarlara geçiş yaptı!

Perşembe günü bu konu hakkında konuşan Quartararo, "Durum elbette sinir bozucu çünkü sezon başladığından beri daha önce hiç denemediğim kadar çok şey denedik: şasi, motor, aerodinamik parçalar, vesaire."

"Asıl sinir bozucu olan, bu parçalardan hiçbirini kullanmamış olmamız!"

"Aynı şekilde Jerez testinde de yeni parçalar denedik, yine hiçbirini kullanmadık. Artık elimizdekilere odaklanmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

"Arka arkaya üç yarışa çıkacak olmak ve üç yarışın tamamında  aynı motosiklette yarışmak hiç şüphesiz ki özgüvenimi tazeleyecek."

"Elimizdeki motosiklet en iyisi olmayabilir, yine de tanıdığım bir motosiklet ve sadece uyum sağlamam gerekecek." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Marc Fleury

Yamaha, verimsiz aero konsepti nedeniyle daha da kötüleşen 2023 motosikletindeki güç eksiğiyle de başa çıkmaya çalışıyor, dolayısıyla birçok kişi takımın Mugello'da zorlanabileceğini düşünüyor.

Ancak bu pistte bir galibiyeti, bir de podyumu bulunan Quartararo, 1,1 km'lik ana düzlüğün kendileri için sıkıntı yaratacağını düşünmüyor -nitekim ana düzlüğe düşük viteste çıkıp hızlanılmıyor, dolayısıyla ekstra çekişe ihtiyaç yok.

Quartararo, "Yavaş virajlar, aerodinamik ve düşük viteslerdeki güç aktarımı sorunları nedeniyle zayıf noktalarımızdan biri."

"Ancak hızlı bir virajdan uzun bir düzlüğe geçerken bu konudaki dezavantajımızın azaldığını hissediyorum."

"Bu yüzden düzlük performansımız Le Mans ya da Austin'e göre çok daha iyi olacak. Geçmişe oranla daha az sorun yaşayacağız." dedi. 

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