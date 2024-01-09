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Quartararo: "Yamaha'nın şampiyonluk için mücadele etmesi çok zor"

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, 2024 MotoGP sezonu öncesinde şampiyonluk için mücadele etmelerini "düşük bir ihtimal" olarak gördüğünü söylüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, özellikle 2023 yılında büyük hayal kırıklığı yaşadı çünkü yeni motosiklet beklenen seviyenin çok altındaydı.

Takım yönetiminde yapılan değişikliklerle 2024'ün daha iyi geçmesi bekleniyor. Eğer durum böyle değilse, o zaman Fransız sürücü başka bir takıma geçmeyi düşünebilir.

Quartararo'ya göre Şubat ve Temmuz ayları arasındaki dönem, Yamaha için olduğu kadar kendi geleceği için de çok önemli olacak.

Quartararo, "Yamaha bana göre zihniyetini değiştirdi. Artık bu açıdan Avrupa'ya yaklaşıyoruz ve istediğimiz şey de bu çünkü bunu yaparak daha hızlı ilerleme kaydedebileceğimizi biliyoruz."

"Asıl önemli dönem Şubat ve Temmuz ayları arasında olacak. Bu aylar, motosiklet gelişimi açısından önemli olacak. Süper hızlı değişiklikler yapmamız gerekecek ve tutumlarının ne kadar değiştiğini o zaman göreceğiz." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Yamaha

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

İşaretler şimdilik cesaret verici fakat Quartararo mucizeler beklemiyor.

"Yamaha'nın zihniyetinde büyük bir değişiklik var, çok daha iyi şekilde çalıştıklarını hissediyorum. Ancak bunun etkisini göstermesi ne kadar zaman alır, bilmiyorum. Her halükarda ortaya koydukları çabayı görmekten memnunum."

"Gelecek yıl şampiyonluk için mücadele etmeyi beklemiyorum. Elbette bu benim öncelikli hedefim ama objektif olmalıyız."

"Bulunduğumuz noktadan şampiyonluk yarışına girmek çok zor olur."

"Fakat daha yakın olabileceğimizi düşünüyorum. Ardından 2025'te ne olacağını göreceğiz."

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