Quartararo, Yamaha'nın motor problemlerini umursamıyor

Fabrika Yamaha pilotu Rossi, geçen hafta Jerez'de yapılan sezonun açılış yarışında gizemli bir motor sorunu sebebiyle yolda kalırken, Petronas SRT pilotu Morbidelli, ikinci Jerez yarışında podyum için mücadele ettiği sırada benzer bir sorunla yarış dışı kaldı.

Perşembe günü Motorsport.com, Rossi ve Maverick Vinales'in motosiklet paketlerinde bulunan motorlardan bir tanesini analiz etmek için Japonya'ya gönderdiğini öğrenmişti, Pazar sabahı MotoGP'nin yaptığı resmi motor sayıları açıklamaları da bunu kanıtladı.

Yapılan motor sayısı açıklamasında Vinales'in, bu sene boyunca kullanacağı 5 motorun tamamını kullandığı görülürken, diğer Yamaha sürücülerinin ise dört tane motoru çoktan kullandığı görüldü.

Gelecek ay, güce dayalı olan Brno ve Red Bull Ring'de yapılacak üç yarışın, üç haftalık periyotta koşulacak olması göz önüne alındığında, bu durum Yamaha için problem yaratabilir.

Ancak Quartararo'ya, Yamaha'nın yaşadığı sorunların, gelecekte çıkacağı yarışlardaki şansını etkilemesinden endişelenip endişelenmediği sorusuna şampiyona lideri şu cevabı verdi: "Endişeli değilim."

"Bir sürücü olarak benim işim pistte motosikleti sürmek ve motorla beraber, motosiklet üzerinde çalışan yüzlerce mühendise sahibiz."

"Eğer bir problem varsa, Brno'dan önce iki haftaya sahibiz bu yüzden umarım bir şey bulurlar. Ancak an itibariyle motorla ilgili hiçbir problemim olmadı."

"Bu yüzden gayet rahatım. Bir sürücü olarak sadece sürüşe odaklanıyorum, teknik problemlere değil."

Endülüs GP'sini ikinci sırada tamamlayan Vinales ise, geçen haftaki üçüncü antrenman seansındaki motorunda "garip bir gürültü" hissettiğini söyledi, ancak İspanyol iki yarış hafta sonunu da sorunsuz bir şekilde tamamladı.

"Üçüncü antrenman seansında bir sorun yaşadım." diyen Vinales ekledi: "Motosiklette garip bir gürültü hissettim, bu yüzden hemen garajın önünde durdum."

"Daha fazla bir şey bilmiyorum. Biliyorum ki motor şu anda bir sorun çıkarmadı. Yarış boyunca gayet istikrarlıydı, güç kaybı yaşamadık, bu yüzden ileriye bakmamız gerekiyor."

"Ancak Fabio'nun da dediği gibi, motordaki oluşan sorunu anlamaları için iki haftaya sahipler ve gördük ki Franco bir motoru kaybetti, Valentino da geçen hafta kaybetmişti. Bu yüzden sorunu bulmamız ve çözmemiz lazım."

"Bu çok önemli bir şey çünkü şampiyona zor ve durum böyle olunca motor konusunda çok fazla baskı hissedeceğiz, özellikle gelecek birkaç yarışta."

Morbidelli, motoruna ne olduğu konusunda hiçbir şey bilmediğini, bunun "gerçek bir arıza" olmadığını söyledi.

"Her şey bir anda oldu, motosiklet bir anda durdu ve neden olduğunu bilmiyoruz."

"Durduk yerde ortaya çıktı. Motorun çalışmadığını hissettim ve motosikleti durdurdum çünkü neler olacağını bilmiyordum."

"Gerçek bir arıza değildi, bir şeyler yanlış gitmişti. Tam anlamıyla neler olduğunu anlayamadım. Ancak durumdan emin olmadığım için motoru kapattım."