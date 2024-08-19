Quartararo: "Yamaha'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüleşiyor"

Fabio Quartararo, Yamaha'nın MotoGP'deki mevcut düşüşünden kurtulma çabalarına rağmen durumların "gittikçe kötüleştiğini" hissediyor.

2021 şampiyonu, Pazar günü yapılan Avusturya Grand Prix'sinde fabrika Ducati'si ile yarışan Francesco Bagnaia'nın neredeyse 44 saniye gerisinde kalarak 18. sırada tamamladı.

Quartararo'nun yarış sonundaki bu pozisyonu, sürekli olarak pist sınırlarını aştığı için aldığı uzun tur cezasıyla etkilendi, ancak bu ceza verildiğinde zaten 16. sırada, puanların dışında kalıyordu.

Takım arkadaşı Alex Rins, sakatlık nedeniyle MotoGP'ye ara verdikten sonra geri döndü ve Bagnaia'nın yaklaşık 37 saniye gerisinde 16. sırada tamamlayabildi, bu da Yamaha'nın 2022'deki Hollanda GP'sinden bu yana ilk kez bir grand prix'de üretici puanı alamaması anlamına geliyor.

Quartararo, yılın en düşük sonuçlarından birini kaydettikten sonra gözle görülür şekilde hayal kırıklığına uğradı ve yarıştan sonra çoğu medya toplantısını kaçırarak özel bir test için Misano'ya uçmak üzere pisti erkenden terk etti.

Fransız televizyon kanalı Canal+ ile yaptığı kısa bir röportajda şunları söyledi: "Kesinlikle sezonun en kötü hafta sonlarından biri. İyileşmeye çalışıyoruz ama ne yazık ki gittikçe kötüleşiyor.”

“İyileşmenin bir yolunu bulamıyoruz. Diğerleri gibi ilk turlarda gerçekten zorlamaya çalıştım ama ne yazık ki sürekli geçiliyoruz. Sonra lastik basınç sorunları ve işte sonuç felaket."

Quartararo, Rins ve Yamaha takımı, Honda ve KTM'nin de katıldığı özel bir testin parçası olarak Pazartesi'den Çarşamba'ya kadar Misano'da olacak. Quartararo ve Rins, Yamaha'nın galibiyetsiz geçen 2024 sezonunun ardından MotoGP'den aldıkları imtiyazlar kapsamında M1'i kendileri test edebilecekler.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Iwata merkezli marka, iki günlük testin Spielberg'deki hız eksikliğine dair bazı cevaplar sunmasını umacak, zira burada sadece Avrupalı rakipleri tarafından değil, aynı zamanda Honda tarafından da geride bırakılmıştı.

Yamaha'nın takım direktörü Massimo Meregalli, "Unutulması gereken bir yarış günüydü."

"Sprint yarışının aynısı oldu. Bu kadar zor bir hafta sonu beklemiyorduk.”

“Alex, özellikle de durumu göz önüne alındığında, yarışta iyi bir iş çıkardı. Fabio iyi bir başlangıç yaptı ama pozisyonunu savunamadı ve uzun tur cezası puanlar için mücadele şansını sona erdirdi.”

“Bunun dışında söylenecek pek bir şey yok. Bu kötü performansa neyin neden olduğunu gerçekten anlamamız gerekiyor.”

“İki hafta sonra Aragon GP'si var ama önce önümüzdeki hafta özel bir Misano testi var. Farklı bileşenleri değerlendireceğiz ve sonuçlar iyi olursa, bu parçaları doğrudan Aragon'a götürmeyi hedefliyoruz." diye açıkladı.