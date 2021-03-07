MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Postponed
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Postponed
R
MotoGP
Portekiz GP
16 Nis
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
29 Nis
Sıradaki Etkinlik
52 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
13 May
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
27 May
Sıradaki Etkinlik
80 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
87 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
17 Haz
Sıradaki Etkinlik
101 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
108 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
08 Tem
Sıradaki Etkinlik
122 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
157 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
26 Ağu
Sıradaki Etkinlik
171 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
185 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
16 Eyl
Sıradaki Etkinlik
192 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
30 Eyl
Sıradaki Etkinlik
206 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
07 Eki
Sıradaki Etkinlik
213 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
21 Eki
Sıradaki Etkinlik
227 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
28 Eki
Sıradaki Etkinlik
234 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
248 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Suzuki, Katar'da 2022 motorunu test ediyor
MotoGP / Haberler

Quartararo, Yamaha'nın MotoGP motosikletine adapte olmakta zorlanmış

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Fabio Quartararo, kışın normal yol motosikletiyle yaptığı sürüşün ardından, Katar'da MotoGP motosikletine bindiğinde kendisini "tamamen kaybolmuş gibi" hissettiğini dile getirdi.

Quartararo, Yamaha'nın MotoGP motosikletine adapte olmakta zorlanmış

Üç kez MotoGP yarış galibi, Cumartesi günü Losail'de Yamaha fabrika ekibiyle ilk sürüşünü gerçekleştirdi ve 69 tur attığı günü ancak 15. sırada tamamlayabildi.

COVID-19 salgını nedeniyle Şubat ayındaki Sepang testi iptal edildi ve testler, normalden daha geç başladı.

Quartararo, MotoGP'ye hazırlık çalışmalarının bir parçası olarak geçen ay normal bir yol motosikletiyle Barselona pistinde sürüş yapmaya giden bir grup sürücüden bir tanesiydi.

Ancak Cumartesi günkü Katar testini 1,1 saniye geride bitiren Quartararo, bir Yamaha R1'den bir M1'e geçişin, kafasını karıştırdığını kabul etti.

Quartararo, "Güzel bir gündü, aslında gerçekten çok mutlu olduğumu söylemem lazım."

“M1'e tekrar alışmak için çok fazla çaba harcamam gerekti. Doğruyu söylemek gerekirse motosiklete alışmak yarım günden fazla sürdü, çünkü R1'den M1'e geçişte tamamen kayboldum."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yine de tabii mutluyum çünkü hisler harikaydı ve oldukça iyi bir testi geride bıraktık. Fabrika ekibinde olmak iyi hissettiriyor, atmosfer hoşuma gidiyor ve adım adım gelişeceğimizi düşünüyorum."

2021 motorunun gelişimi dondurulmuş olsa da, takım test için bir dizi güncelleme getirdi.

Quartararo yeni şasiyi Cumartesi günü denedi ve uzun süre sürüş yapmadığı göz önüne alındığında, 2020'ye kıyasla daha iyi olup olmadığını değerlendirmenin zor olduğunu dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Quartararo, Cumartesi günü yeni bir parça deneyip denemediği sorulduğunda, "Yeni bir motosiklet şasisi denedik, ancak dediğim gibi motosiklete düzgün şekilde adapte olmak yarım günümü aldı. Bu yüzden, daha iyi olup olmadığını söyleyemem."

"Düzgün şekilde test etmek için bir günümüz [pazar] daha olacak ve ayrıntılara biraz daha fazla inebileceğim."

“Tur zamanım daha yavaştı ancak %100'ümle sürmüyordum. Yani [Pazar] motosikleti anlama şansımız daha yüksek olacak." yanıtını verdi.

Quartararo, Petronas SRT'ye kıyasla en büyük değişikliğin, etrafında daha fazla insan olması olduğunu söylerken, ayrıntılı bir yorum için biraz daha vakte ihtiyacı olduğunu ekledi.

paylaşım
yorumlar
Suzuki, Katar'da 2022 motorunu test ediyor

Önceki haber

Suzuki, Katar'da 2022 motorunu test ediyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Teknik analiz: Aston Martin AMR21

15s
2
Formula 1

Vettel: "Hemen kazanmamız zor ancak hedefimiz bu"

1s
3
Formula 1

Stroll:"Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz"

20s
4
Formula 1

Wolff: "Her sezon bizim için yeni bir meydan okuma"

3s
5
Formula 1

Russell: "Hamilton bu yıl sekizinci şampiyonluğunu alacak"

4s
Son Haberler
Quartararo, Yamaha'nın MotoGP motosikletine adapte olmakta zorlanmış
MOTOGP

Quartararo, Yamaha'nın MotoGP motosikletine adapte olmakta zorlanmış

20dk
Suzuki, Katar'da 2022 motorunu test ediyor
MOTOGP

Suzuki, Katar'da 2022 motorunu test ediyor

1s
Pol Espargaro: "Honda ve KTM motosikletleri karşılaştırılamayacak kadar farklı"
MOTOGP

Pol Espargaro: "Honda ve KTM motosikletleri karşılaştırılamayacak kadar farklı"

4s
Espargaro: "2021 Aprilia'nın sürüşü epey farklı"
MOTOGP

Espargaro: "2021 Aprilia'nın sürüşü epey farklı"

5s
Rossi: "Petronas SRT ile ilk turlar tuhaftı"
MOTOGP

Rossi: "Petronas SRT ile ilk turlar tuhaftı"

5s
Son Videolar
Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı? 09:49
MotoGP
1 Mar 2021

Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı?

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı 00:00
MotoGP
1 Mar 2021

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı 00:33
MotoGP
26 Şub 2021

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı

Repsol Honda Team - Marc Marquez röportajı 07:32
MotoGP
24 Şub 2021

Repsol Honda Team - Marc Marquez röportajı

2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 2 | Motosikletle Tanışma 02:16
MotoGP
20 Şub 2021

2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 2 | Motosikletle Tanışma

More from
Lewis Duncan
Suzuki, Katar'da 2022 motorunu test ediyor
MotoGP / Haberler

Suzuki, Katar'da 2022 motorunu test ediyor

Pol Espargaro: "Honda ve KTM motosikletleri karşılaştırılamayacak kadar farklı" Katar Şubat testi
MotoGP / Haberler

Pol Espargaro: "Honda ve KTM motosikletleri karşılaştırılamayacak kadar farklı"

Espargaro: "2021 Aprilia'nın sürüşü epey farklı" Katar Şubat testi
MotoGP / Haberler

Espargaro: "2021 Aprilia'nın sürüşü epey farklı"

More from
Fabio Quartararo
Vinales: "Yamaha, Rossi sonrası 'tam bir takım' olabilir"
MotoGP / Son dakika

Vinales: "Yamaha, Rossi sonrası 'tam bir takım' olabilir"

Yamaha, 2021 MotoGP motosikletini tanıttı
MotoGP / Son dakika

Yamaha, 2021 MotoGP motosikletini tanıttı

Quartararo: "Sürücüler Yamaha'nın MotoGP motosikletini geliştirebileceğine inanmalı"
MotoGP / Son dakika

Quartararo: "Sürücüler Yamaha'nın MotoGP motosikletini geliştirebileceğine inanmalı"

More from
Yamaha Factory Racing
Rossi: "Crutchlow, Yamaha'da fark yaratabilir"
MotoGP / Son dakika

Rossi: "Crutchlow, Yamaha'da fark yaratabilir"

Vinales: "2021 sezon öncesi testi Yamaha için en zoru olacak"
MotoGP / Haberler

Vinales: "2021 sezon öncesi testi Yamaha için en zoru olacak"

Yamaha, en az 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak
MotoGP / Son dakika

Yamaha, en az 2026'ya kadar MotoGP'de kalacak

Çok Okunanlar Bugün

Teknik analiz: Aston Martin AMR21
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Aston Martin AMR21

Vettel: "Hemen kazanmamız zor ancak hedefimiz bu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Hemen kazanmamız zor ancak hedefimiz bu"

Wolff: "Her sezon bizim için yeni bir meydan okuma"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Her sezon bizim için yeni bir meydan okuma"

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Russell: "Hamilton bu yıl sekizinci şampiyonluğunu alacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Hamilton bu yıl sekizinci şampiyonluğunu alacak"

Stroll:"Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stroll:"Hamilton’ı bir McLaren’a koyarsanız, yarış kazanamaz"

Suzuki, 2021 MotoGP sezonunda kullanacağı motosikleti tanıttı
MotoGP MotoGP / Son dakika

Suzuki, 2021 MotoGP sezonunda kullanacağı motosikleti tanıttı

Katar MotoGP testlerinin ilk gününde Aleix Espargaro lider
MotoGP MotoGP / Son dakika

Katar MotoGP testlerinin ilk gününde Aleix Espargaro lider

Son Haberler

Quartararo, Yamaha'nın MotoGP motosikletine adapte olmakta zorlanmış
MOTOGP MotoGP / Haberler

Quartararo, Yamaha'nın MotoGP motosikletine adapte olmakta zorlanmış

Suzuki, Katar'da 2022 motorunu test ediyor
MOTOGP MotoGP / Haberler

Suzuki, Katar'da 2022 motorunu test ediyor

Pol Espargaro: "Honda ve KTM motosikletleri karşılaştırılamayacak kadar farklı"
MOTOGP MotoGP / Haberler

Pol Espargaro: "Honda ve KTM motosikletleri karşılaştırılamayacak kadar farklı"

Espargaro: "2021 Aprilia'nın sürüşü epey farklı"
MOTOGP MotoGP / Haberler

Espargaro: "2021 Aprilia'nın sürüşü epey farklı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.