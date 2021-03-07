Quartararo, Yamaha'nın MotoGP motosikletine adapte olmakta zorlanmış

"Yine de tabii mutluyum çünkü hisler harikaydı ve oldukça iyi bir testi geride bıraktık. Fabrika ekibinde olmak iyi hissettiriyor, atmosfer hoşuma gidiyor ve adım adım gelişeceğimizi düşünüyorum."
2021 motorunun gelişimi dondurulmuş olsa da, takım test için bir dizi güncelleme getirdi.
Quartararo yeni şasiyi Cumartesi günü denedi ve uzun süre sürüş yapmadığı göz önüne alındığında, 2020'ye kıyasla daha iyi olup olmadığını değerlendirmenin zor olduğunu dile getirdi.
Motorsport.com'a konuşan Quartararo, Cumartesi günü yeni bir parça deneyip denemediği sorulduğunda, "Yeni bir motosiklet şasisi denedik, ancak dediğim gibi motosiklete düzgün şekilde adapte olmak yarım günümü aldı. Bu yüzden, daha iyi olup olmadığını söyleyemem."
"Düzgün şekilde test etmek için bir günümüz [pazar] daha olacak ve ayrıntılara biraz daha fazla inebileceğim."
“Tur zamanım daha yavaştı ancak %100'ümle sürmüyordum. Yani [Pazar] motosikleti anlama şansımız daha yüksek olacak." yanıtını verdi.
Quartararo, Petronas SRT'ye kıyasla en büyük değişikliğin, etrafında daha fazla insan olması olduğunu söylerken, ayrıntılı bir yorum için biraz daha vakte ihtiyacı olduğunu ekledi.