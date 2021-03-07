Quartararo, Yamaha'nın MotoGP motosikletine adapte olmakta zorlanmış

Üç kez MotoGP yarış galibi, Cumartesi günü Losail'de Yamaha fabrika ekibiyle ilk sürüşünü gerçekleştirdi ve 69 tur attığı günü ancak 15. sırada tamamlayabildi.

COVID-19 salgını nedeniyle Şubat ayındaki Sepang testi iptal edildi ve testler, normalden daha geç başladı.

Quartararo, MotoGP'ye hazırlık çalışmalarının bir parçası olarak geçen ay normal bir yol motosikletiyle Barselona pistinde sürüş yapmaya giden bir grup sürücüden bir tanesiydi.

Ancak Cumartesi günkü Katar testini 1,1 saniye geride bitiren Quartararo, bir Yamaha R1'den bir M1'e geçişin, kafasını karıştırdığını kabul etti.

Quartararo, "Güzel bir gündü, aslında gerçekten çok mutlu olduğumu söylemem lazım."

“M1'e tekrar alışmak için çok fazla çaba harcamam gerekti. Doğruyu söylemek gerekirse motosiklete alışmak yarım günden fazla sürdü, çünkü R1'den M1'e geçişte tamamen kayboldum."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yine de tabii mutluyum çünkü hisler harikaydı ve oldukça iyi bir testi geride bıraktık. Fabrika ekibinde olmak iyi hissettiriyor, atmosfer hoşuma gidiyor ve adım adım gelişeceğimizi düşünüyorum."

2021 motorunun gelişimi dondurulmuş olsa da, takım test için bir dizi güncelleme getirdi.

Quartararo yeni şasiyi Cumartesi günü denedi ve uzun süre sürüş yapmadığı göz önüne alındığında, 2020'ye kıyasla daha iyi olup olmadığını değerlendirmenin zor olduğunu dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Quartararo, Cumartesi günü yeni bir parça deneyip denemediği sorulduğunda, "Yeni bir motosiklet şasisi denedik, ancak dediğim gibi motosiklete düzgün şekilde adapte olmak yarım günümü aldı. Bu yüzden, daha iyi olup olmadığını söyleyemem."

"Düzgün şekilde test etmek için bir günümüz [pazar] daha olacak ve ayrıntılara biraz daha fazla inebileceğim."

“Tur zamanım daha yavaştı ancak %100'ümle sürmüyordum. Yani [Pazar] motosikleti anlama şansımız daha yüksek olacak." yanıtını verdi.

Quartararo, Petronas SRT'ye kıyasla en büyük değişikliğin, etrafında daha fazla insan olması olduğunu söylerken, ayrıntılı bir yorum için biraz daha vakte ihtiyacı olduğunu ekledi.