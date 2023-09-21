Quartararo: "Ortak paydada olmazsak Yamaha'nın formu daha da kötüleşecek"

2021 Dünya Şampiyonu, geçen hafta Misano testinde Yamaha'nın 2024 motor prototipinden hayal kırıklığına uğradı ve 'çok daha iyisini beklediğini' belirtti.

Quartararo, "Bu testten çok daha iyisini bekliyordum, ancak pozitif kalmalı ve Valensiya testi için nelerin gelişmek üzere olduğunu analiz etmeye çalışmalıyız."

"Daha fazla test etmem gerekiyor ama dediğim gibi daha iyisini bekliyordum."

"Hissiyat farklı ama sanırım daha fazla güç bekliyordum ve bu motor hakkında olumlu bir şey söylemek biraz zordu." dedi.

Bu yorumlar Yamaha takım direktörü Massimo Meregalli'nin motogp.com'a yaptığı açıklamalarla tam bir tezat oluşturuyordu: "Sürüşe başlamadan önce beklediğimizi elde edebildik."

"Ulaşmamız gereken bazı hedefler vardı. Her neyse, yeni motor beklediğimiz gibi tutarlı bir şekilde biraz daha hızlı. Sürmesi de daha kolay gibi görünüyor."

Quartararo'nun San Marino GP hafta sonundaki en iyi hızı sprintte 298.3 km/s olurken, testteki en yüksek hızı 295 km/s oldu. (Ancak ilk hız muhtemelen hava koridoruyla yakalandı)

Bu hafta sonu Hindistan Grand Prix'si öncesinde Perşembe günü DAZN'a konuşan Quartararo, testin 'bir hayal kırıklığı' olduğu yönündeki yorumlarının arkasında durdu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Srinivasa Krishnan

Ayrıca sürücünün yorumlarının daha ciddiye alınması gerektiğini düşünüyor ve Yamaha'nın 2024'te talihini değiştirmeyi umuyorsa daha 'uyumlu' hale gelmesi gerektiğini belirtiyor.

"Misano testinde takım menajerinin yorumları ile benimkilerin tamamen farklı olduğunu gördük."

"Testin bir hayal kırıklığı olduğunu ve beklediğim standartta olmadığını açıkça söyleyebilirim."

"İleriye doğru bir adım atmadık; ancak takım menajeri daha iyi olduğunu söylüyorsa, onu dinlemek zorundasınız."

"Sonuçta biri ak derken diğeri kara diyor."

"Bence sürücünün yorumları biraz daha önemli, motosikletleri test eden ve sürmenin daha kolay olup olmadığını hisseden sürücüdür."

"Eğer böyle başlarsak ve ortak paydada buluşmazsak elbette 2024 de aynı ya da daha kötü olacaktır."