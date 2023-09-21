Prime'a abone ol
Önceki / "MotoGP sürücüleri, Hindistan'ın pist güvenliği konusunda çok sert oldular" Sonraki / Bagnaia: "Morbidelli, 2024'te fabrika çıkışlı Ducati motosikletini hak ediyor"
MotoGP / Hindistan GP Haberler

Quartararo: "Ortak paydada olmazsak Yamaha'nın formu daha da kötüleşecek"

Fabio Quartararo, Yamaha'nın 2024 MotoGP formunun, sürücü ve takımın motosiklet yorumları konusunda ortak paydada olmamaları halinde' daha kötü olacağı' konusunda uyardı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

2021 Dünya Şampiyonu, geçen hafta Misano testinde Yamaha'nın 2024 motor prototipinden hayal kırıklığına uğradı ve 'çok daha iyisini beklediğini' belirtti.

Quartararo, "Bu testten çok daha iyisini bekliyordum, ancak pozitif kalmalı ve Valensiya testi için nelerin gelişmek üzere olduğunu analiz etmeye çalışmalıyız."

"Daha fazla test etmem gerekiyor ama dediğim gibi daha iyisini bekliyordum."

"Hissiyat farklı ama sanırım daha fazla güç bekliyordum ve bu motor hakkında olumlu bir şey söylemek biraz zordu." dedi.

Bu yorumlar Yamaha takım direktörü Massimo Meregalli'nin motogp.com'a yaptığı açıklamalarla tam bir tezat oluşturuyordu: "Sürüşe başlamadan önce beklediğimizi elde edebildik."

"Ulaşmamız gereken bazı hedefler vardı. Her neyse, yeni motor beklediğimiz gibi tutarlı bir şekilde biraz daha hızlı. Sürmesi de daha kolay gibi görünüyor."

Quartararo'nun San Marino GP hafta sonundaki en iyi hızı sprintte 298.3 km/s olurken, testteki en yüksek hızı 295 km/s oldu. (Ancak ilk hız muhtemelen hava koridoruyla yakalandı)

Bu hafta sonu Hindistan Grand Prix'si öncesinde Perşembe günü DAZN'a konuşan Quartararo, testin 'bir hayal kırıklığı' olduğu yönündeki yorumlarının arkasında durdu.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Srinivasa Krishnan

Ayrıca sürücünün yorumlarının daha ciddiye alınması gerektiğini düşünüyor ve Yamaha'nın 2024'te talihini değiştirmeyi umuyorsa daha 'uyumlu' hale gelmesi gerektiğini belirtiyor.

"Misano testinde takım menajerinin yorumları ile benimkilerin tamamen farklı olduğunu gördük." 

"Testin bir hayal kırıklığı olduğunu ve beklediğim standartta olmadığını açıkça söyleyebilirim."

"İleriye doğru bir adım atmadık; ancak takım menajeri daha iyi olduğunu söylüyorsa, onu dinlemek zorundasınız."

"Sonuçta biri ak derken diğeri kara diyor."

"Bence sürücünün yorumları biraz daha önemli, motosikletleri test eden ve sürmenin daha kolay olup olmadığını hisseden sürücüdür."

"Eğer böyle başlarsak ve ortak paydada buluşmazsak elbette 2024 de aynı ya da daha kötü olacaktır."

paylaşım
yorumlar

"MotoGP sürücüleri, Hindistan'ın pist güvenliği konusunda çok sert oldular"

Bagnaia: "Morbidelli, 2024'te fabrika çıkışlı Ducati motosikletini hak ediyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP Hindistan 2. antrenman: Marini 0.008sn farkla lider, Honda iki sürücüsüyle birden Q2'ye kaldı

MotoGP Hindistan 2. antrenman: Marini 0.008sn farkla lider, Honda iki sürücüsüyle birden Q2'ye kaldı

MotoGP
Hindistan GP

MotoGP Hindistan 2. antrenman: Marini 0.008sn farkla lider, Honda iki sürücüsüyle birden Q2'ye kaldı MotoGP Hindistan 2. antrenman: Marini 0.008sn farkla lider, Honda iki sürücüsüyle birden Q2'ye kaldı

"MotoGP sürücüleri, Hindistan'ın pist güvenliği konusunda çok sert oldular"

"MotoGP sürücüleri, Hindistan'ın pist güvenliği konusunda çok sert oldular"

MotoGP
Hindistan GP

"MotoGP sürücüleri, Hindistan'ın pist güvenliği konusunda çok sert oldular" "MotoGP sürücüleri, Hindistan'ın pist güvenliği konusunda çok sert oldular"

Nakagami, 2024'te de LCR Honda ile devam edecek

Nakagami, 2024'te de LCR Honda ile devam edecek

MotoGP

Nakagami, 2024'te de LCR Honda ile devam edecek Nakagami, 2024'te de LCR Honda ile devam edecek

Fabio Quartararo Daha fazlası
Fabio Quartararo
Quartararo: "2024 Yamaha motorundan, çok daha fazlasını bekliyordum"

Quartararo: "2024 Yamaha motorundan, çok daha fazlasını bekliyordum"

MotoGP
Misano Eylül testi

Quartararo: "2024 Yamaha motorundan, çok daha fazlasını bekliyordum" Quartararo: "2024 Yamaha motorundan, çok daha fazlasını bekliyordum"

Quartararo: "Sezonun ilk yarısında motivasyonum sıfırdı"

Quartararo: "Sezonun ilk yarısında motivasyonum sıfırdı"

MotoGP
Avusturya GP

Quartararo: "Sezonun ilk yarısında motivasyonum sıfırdı" Quartararo: "Sezonun ilk yarısında motivasyonum sıfırdı"

Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış

Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış

MotoGP
Katalonya GP

Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış

Son Haberler

Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun

Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun

F1 Formula 1
Japonya GP

Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun Piastri, Suzuka'ya yaptıkları başlangıçtan memnun

Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"

Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"

F1 Formula 1
Japonya GP

Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız" Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek"

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek"

F1 Formula 1
Japonya GP

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek" Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalma serisini devam ettirmek"

WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı

WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı

SBK World Superbike
Aragon

WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol