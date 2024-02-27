Quartararo, Ducati'den gelen yeni teknik direktörle "iyi bir bağlantı" kurmuş

Bartolini, Yamaha'nın 2021 ve 2022'de şampiyonluk adayıyken 2023'te 20 yıl sonra ilk kez galibiyetsiz bir sezon geçirmesinin ardından formunu iyileştirmek amacıyla yaptığı işe alım hamlesinin bir sonucu oldu.

İtalyan teknik adam, Yamaha tarafından kendisine teklif götürülmeden önce Ducati'de Gigi Dall'Igna'nın sağ kolu olarak görev yapıyordu.

Japon markası ayrıca 2024 için Ducati'den aerodinamik mühendisi Marco Nicotra'yı da aldı.

Sezon öncesi testlerde Yamaha, M1'inden daha fazla azami hız elde etmiş gibi görünse de, Quartararo'nun hayal kırıklığına uğramasına neden olan sıralama turlarındaki yol tutuş sorunları devam etti.

Quartararo, Bartolini'nin projede ne kadar yeni olduğu göz önüne alındığında şu anda büyük bir etki yaratmasının beklenemeyeceğini ancak çalışma şeklini "gerçekten sevdiğini" söyledi.

Quartararo, "Mesele şu ki, Max birkaç ay önce geldi - iki ay mı, bir buçuk ay mı bilmiyorum."

"Yani her şeyi anlamasını bekleyemem. Motosikleti anlaması gerekiyor, zaten çalışma şeklimiz gerçekten çok iyi, [bunu] gerçekten seviyorum ve bu yüzden gerçekten motive oldum çünkü gerçekten iyi bir şekilde çalıştığımızı hissediyorum."

Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sabırlı olmak zorundayım çünkü birisinin 0.6 sn gerisinde bitirmek asla zevkli değildir."

"Ama bence o gerçekten sakin. Sinirli bir şekilde pite girdiğimde ona bakıyorum ve o gülüyor çünkü çok şey kaçırdığımızı biliyor."

"Ama zamana ihtiyacı var, hepimizin zamana ihtiyacı var ve bence zaman gelecek. Ama şu anda değil."

"Aramızda gerçekten iyi bir bağ var. Onunla çok konuşuyorum, bence harika biri."

"Onunla ilk görüşmemiz üç saat kadar sürdü. Ona soru, soru, soru soruyordum ve onun için bu zordu çünkü kazanan bir fabrikadan taşındı."

"Bu onun için de büyük bir meydan okuma ve her şeyden önce kendim için öyle, tekrar kazanmak istiyorum ama son üç yıldır kazanan bir fabrikadan taşınmak onun için büyük bir meydan okuma ve ben de onun tekrar zirveye çıkması için bu meydan okumanın bir parçası olmak istiyorum." dedi.