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Quartararo: "Yamaha'nın Ducati'yi yakalamak için '15 kışa' ihtiyacı var"

Fabio Quartararo, Yamaha'nın mevcut gelişim hızıyla Ducati'yi yakalamak için '15 kışa' ihtiyaç duyacağını ifade etti.

Jamie Klein
Editör Jamie Klein
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Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı

Fransız sürücü, geçtiğimiz Cumartesi günü Phillip Island'da düzenlenen ve hayal kırıklığı yaşayarak 14. sıraya gerilediği Avustralya Grand Prix'sinin ardından konuştu.

Quartararo'ya, Yamaha şefi Massimo Meregalli'nin, markanın 2024 motoruyla Eylül ayında Misano testlerinde hayal kırıklığı yaratan ilk denemesinin ardından, Iwata markasının önümüzdeki sezon Ducati gibi rakiplerle mücadele etmeye hazır olmayacağı soruldu.

2021 Şampiyonu, ikinci bir premier sınıf şampiyonluğu için mücadele etmeyi gerçekçi bir hedef olarak görmediğini, bunun yerine bu sezon şimdiye kadar olduğundan daha sık podyumda bitirmeyi mümkün kılmak için aradaki farkı kapatmayı düşündüğünü söyledi.

Quartararo, "Gerçekten onlar [Ducati] gibi olmak için 15 kışa ihtiyacımız var."

"Ama dediğim gibi, onlar gibi olmak gelecek yılın hedefi değil."

"Hedefimiz onlara yaklaşmak, çünkü her yıl bir alanda bir adım atarken diğerinde iki adım kaybediyoruz."

"Geçmişte sahip olduğumuz şasi büyülüydü, motosiklet üzerinde ne isterseniz yapabiliyordunuz. Motosiklet yavaştı ama deli gibi dönüyordu."

"Şimdi motosiklet yavaş ve dönmüyor. Elbette daha hızlı ama diğer markalar da hızlarını geliştirdi, bu yüzden fark aynı. Ayrıca şasiyi ve aero'yu da çok geliştirdiler."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

"Dolayısıyla benim için hedef aradaki farkı azaltmak, çünkü her yıl bu fark daha da büyüyor ve diğerleriyle aramızdaki farkı azaltmamız gerekiyor."

"Elbette her zaman şampiyonluk için mücadele etmek istiyorum ama gerçekçi olmak gerekirse gelecek yıl şampiyonluk için mücadele etmeyeceğiz. Ancak podyum için, bazen de zafer için mücadele etmek üzere daha fazla fırsata sahip olmak benim kişisel hedefim." dedi.

Quartararo'nun Yamaha ile olan sözleşmesi 2024'ten sonra sona eriyor.

Autosport'un gelecek yılki M1'den beklediği gelişim seviyesinin kendisini Yamaha ile yeni bir sözleşme imzalamaya ikna etmek için yeterli olup olmayacağı sorusuna Quartararo şu yanıtı verdi: "Eğer aradaki farkın kapandığına dair net bir gelişme görürsem, belki."

"Ama bu gelişmeyi gerçekten görmem gerekiyor. Kazanmayı ne kadar istediklerini görmek benim için önemli çünkü ben gerçekten kazanmak istiyorum ve şu anda duvara tosluyoruz, artık potansiyelimiz yok."

"Ben gelecek için 'kazanan bir proje' istiyorum."

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