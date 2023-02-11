Quartararo, Yamaha'nın Ducati ile farkı kapattığına inanıyor

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Geçen yılı motor gücü eksikliği nedeniyle 2021 motosikletinin bir kopyasıyla geçiren Quartararo, bu nedenle şampiyonluk savaşında istediği performansı veremedi ve şampiyonluğu Francesco Bagnaia'ya kaptırdı.

Bu sorunu çözmek için uzun süredir çalışan Yamaha, bu hafta sonu Malezya'daki sezon öncesi testlerine farklı motosikletlerle geldi.

Cumartesi günkü yağmurdan etkilenen ikinci gün yarışlarında dördüncü en hızlı isim olan Quartararo, 335,4 kilometre azami hıza ulaşarak Ducati'ye epey yakın bir performans sergiledi.

Günün ardından konuşan Quartararo, Yamaha'nın motosiklet gelişiminin "düşündüğümden çok daha ileride" olduğunu kabul ediyor ve Ducati ile farkın kapandığına inanıyor.

Quartararo, "2022'de yeni bir motosikletimiz yoktu, bu söylenecek bir şey. İlk teste başladığımızda bile motorun bir önceki yılla aynı olacağını biliyorduk."

"Dolayısıyla, bugün ve teste başlamadan önce Yamaha ile bir toplantı yaptık, şu an her şey 2022'dekinden çok daha iyi görünüyor."

"En hızlı turumu attığımda pistte tektim, dolayısıyla durum umut verici."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Rakiplerimiz asla vazgeçmeyecek, dolayısıyla şu anki durumumuz onların bir adım atması durumunda önem kazanacak."

"Azami hızımız iyi ama aero'muz çok daha hafif, bu yüzden yere basma kuvveti kazanabilecek kadar güç bulmak önem taşıyor."

"Eğer sorun yaşıyor olsaydık gülümsüyor olmazdım, büyük bir gelişme kaydettik. Son iki senedir gelişemiyorduk, bu sene ise düşündüğümden daha çok geliştik gibi."

"Yamaha çok çalışıyor, henüz her şey bitmedi. Portimao'da test edecek daha çok şeyimiz olacak, belki motor aynı kalacak ama motosikleti biraz daha hızlı hale getirebilecek ve biraz daha fazla döndürebilecek birkaç parça getireceğiz." dedi.