Quartararo: "Yamaha'nın beni kalmaya ikna etmek için kısa bir zamanı var"

Fransız sürücü 2019 yılında Petronas SRT uydu takımında Yamaha ile ilk çıkışını yaptı ve 2021 yılında fabrika takımıyla şampiyonluğu kazanarak markanın yedi yıl süren şampiyonluk özlemine son verdi.

Yamaha ile 2022 sezonunun ortasında iki yıl daha sözleşme imzaladı,. Ancak zorlu bir 2023 sezonu geçirdi ve sadece üç grand prix podyumuyla şampiyonada elde ettiği onunculukla sezonu sonlandırdı.

Insight: The Marquez problem Yamaha is about to face with its MotoGP superstar

Sözleşmelerinin çoğunun yenilenecek olması nedeniyle sürücü piyasası 2025 için hızlı hareket edecek, bu nedenle Quartararo, Yamaha'nın kazanan bir projeye sahip olduğuna ikna etmek için uzun zamanının olmadığını söylüyor.

Autosport'a verdiği özel röportajda Quartararo, "Elbette bir sürücü olarak Yamaha bana MotoGP'de yer alma fırsatı verdi."

"Onlara bir şampiyonluk verdim. Aramızdaki ilişki iyi. Bir sürücü olarak Yamaha ile zaferlere geri dönmeyi çok isterim."

"Zirveye çıktık, dibe vurduk ve zirveye geri dönmek istiyorum. Ancak bunu yapmak için gerçekten çok kısa bir zamanımız var, özellikle de benim bunun kazanan bir proje olduğuna ikna olmam için."

"Elbette, kazanan bir projem olmadığını ve ayrılmam gerektiğini hissedersem, elbette bu adımı atmak zorunda kalacağım. Ancak Yamaha'nın çok zorladığını görüyorum ve onlarla birlikte zirveye geri dönmeyi çok isterim." dedi.

Yamaha, önümüzdeki sezon gridin ön sıralarına geri dönmesine yardımcı olmak için ücretsiz motor geliştirme ve sınırsız test gibi imtiyazlara sahip olacak.

Ancak bu sezona girerken Quartararo, önceki üç yılda olduğu gibi yine şampiyonluk yarışında olmayacağını bildiğini itiraf ediyor.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Quartararo, "Dürüst olmak gerekirse, ilk yarıştan itibaren [biliyordum]. Geçen yıl bile savaşmayı beklemiyordum ama tabii ki bir yarışçı olarak beklentilerim çok yüksek, her durumda asla pes etmemeliyim."

"Sezonun ilk bölümünden ortalarına kadar zordu çünkü içinde bulunduğum durumu hiç beklemiyordum. Çünkü açıkçası 7., 10., hatta bazen 17.'de bitiriyordum, her zaman hayal kırıklığına uğradım ve pozisyonlarımdan asla mutlu olmadım."

"Ama bazen sürüşüm gerçekten iyiydi, ama açıkçası sahip olduğumuz potansiyel buydu. Dolayısıyla, bu kabul etmemiz gereken bir şeydi."

"Ancak sezonun ikinci yarısı çok daha iyiydi. Sadece %100'ümü verdim ve hepsi bu. Ama bir sürücü olarak sezonun ilk yarısı benim için gerçekten zordu." dedi.

Gelecek sezon MotoGP'nin en önemli konularından biri Marc Marquez'in Ducati'ye geçişi olacak. Quartararo kendi geleceğini belirlerken eski takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin Pramac'a geçişini de dikkatle izleyeceğini söylüyor.

Quartararo, "Evet, tabii ki Marc ile gelecek yıl neler olacağını görmek benim için gerçekten ilginç."

"Maverick [Vinales] ile yarım sezon geçirdim. Ama özellikle MotoGP'ye başladığımdan beri takım arkadaşım olan Franco [Morbidelli] gerçekten uzun bir süre takım arkadaşımdı."

"Ducati fabrikasında neler yapacağını ve ne kadar hızlı adapte olabileceğini görmek istiyorum. Çünkü benimle aynı yıllarda Yamaha'da kaldı. Benim için 2024'ün önemli bir ilk yarısı olacak." dedi.