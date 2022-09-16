Quartararo, Yamaha'nın 2023 için büyük bir adım attığını düşünüyor

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Özellikle sezonun ilk yarışlarında Yamaha'nın gelişiminin yavaşlığından şikayet eden Quartararo bu eleştirilerinde haksız sayılmaz, nitekim azami hızda Yamaha motoru bir hayli yavaş kalmakta.

Ancak şimdiden 2023 motorunu geliştirmeye başlayan Japon üretici, eski Formula 1 mühendisi Luca Marmorini danışmanlığında farklı bir yol izlemeye karar verdi.

Misano'daki sezon içi testinde 2023 motosikletinin bir prototipini görücüye çıkaran takım, hız ölçüm noktasını 298.3 km/s ile geçti -bu rakam Aprilia ile aynı ve Pramac Ducati'den sadece 1.7 km/s yavaş.

Bu hıza ulaşmasında hava koridorunun rol oynadığını belirten Quartararo, buna rağmen ortalama hızın cesaret verici olduğunu düşünüyor.

Testi ilk sırada tamamlayan Quartararo, "Motorun büyük bir gelişme gösterdiğini onaylamaktan mutluluk duyuyorum. Bu sabah Franco'nun [Morbidelli] arkasında iyi bir hava koridoru yakaladım ve azami hız gerçekten iyiydi."

"Gerçekten çok mutluyum, bu sabah elektronik aksam üzerinde çalıştık çünkü motorun karakteri biraz farklı.

"Şu anda bir şey bilmek zor. 26 turluk bir lastikle 1m31.3s yaptım, sonunda yeni bir lastik takabilirsiniz ve bunu hissetmezsiniz bile."

"Ama gerçekten mutluyum, bir prototiple ilk test için gerçekten iyi bir hız yaptım ve iyi görünüyor. Saatte 298 km/s hız hava koridoru etkisinde elde edildi üzerindeydi ama gün boyunca yakaladığımız ortalama hız da gayet iyiydi."

"Elbette her tur 298'e çıkmayacağız, ancak ortalama hızımız söylediğim gibi umut vadediyor."

"Rüzgarın da rol oynadığını belirmekte fayda var. Yine de diğerlerine baktığımızda azami hızımızın bu yıla göre oldukça arttığını görmek harika." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: MotoGP

Quartararo, Yamaha'nın hala yeni motor üzerinde çalışmak istediğini, ancak yeni motorun karakterinin önemli ölçüde değişmediğini belirtirken, bundan daha fazlasının gelip gelmeyeceğini bilmediğini söyledi.

Son şampiyon, "Motoru geliştirebilecek alanımız varsa buna hayır demeyeceğim. Bu oldukça güzel çünkü henüz Eylül ayındayız, sezon öncesi testlere ve Portimao'ya daha birkaç ay var."

"Sonrasında Valencia var, kış testi için nereye gideceğimizi bilmiyorum ama normalde Sepang ve Portimao'ya gidiyoruz."

"Hâlâ yapmamız gereken testler var ve umarım daha fazla azami hız [bulacağız]. Motosikletin karakteri biraz değişti ama kaybolmuş değilim."

"Bununla birlikte hızlanma konusunda biraz daha çalışmamız gerekiyor. Motosiklet agresif olmaktan ziyade biraz daha tembel, bu sabah üzerinde çalıştığımız şey buydu. Bu öğleden sonra aerodinamik testler yapacağız, motosiklet ayarlarına odaklanacağız." dedi.