Quartararo, Yamaha'nın 2022 sezonunun başında bu kadar zorlanmasını beklememiş

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Yamaha sürücüsü pazar günü Termas de Rio Hondo yarışının ilk turunda tutunma sorunu yaşadı ve bir anda kendisini altıncı sıradan 13. sıraya düşerken buldu.

Sonunda birkaç sıra kazanıp sekizinci sıraya çıkan Quartararo, damalı bayrağı lider Aleix Espargaro'nun 10.215 saniye ardında gördü.

Katar'da zorlanmasının ardından dokuzuncu olan ve ıslak zemindeki Endonezya GP'de ikinci oırada finiş gören lan Quartararo, böylelikle sezona tutarsız şekilde başlamış oldu.

Sık sık en yüksek sürat ve arka yol tutuş eksikliğinden şikayet eden Quartararo, pazar günkü yarışın ardından bu yıl bu kadar geride kalmayı beklemediğini kabul etti.

Şampiyona liderinin 10 puan gerisinde olan Quartararo, "Ne bekleyeceğinizi asla bilemezsiniz. Örneğin Aprilia ve KTM'nin şampiyonada ilk iki sırada yer almasını beklemiyordum."

"Hazırlık döneminin ardından hızlı olabileceklerini elbette tahmin edebilirdik, Aleix hızlıydı ancak son haftalarda birçok sürprizle karşılaştık."

"Çok uzaktayız diyemem çünkü 10 puan gerideyiz. Fakat bu kadar zorlanmamızı beklemiyordum.” dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: MotoGP

Arjantin GP'de yaşadığı sorunları da açıklayan Quartararo, "Doğruyu söylemek gerekirse startım harika değildi fakat ilk virajda yedinci sıradaydım. Yani aşırı kötü değildi. "

"Fakat düzlüğe geldiğimde beni geçtiler ve ilk üç tur bir kabus gibiydi çünkü yol tutuş yoktu ve 6. viraj temelde gaz pedalını açabileceğiniz kolay bir viraj olsa da lastiklerin aşırı ısınmasını önlemeniz gerekiyor."

"Ancak bu noktada önümde yer alan herkes uzaklaşıp gidiyor, ki bu sahip oldukları yol tutuşla alakalı."

"İlk üç tur benim için bir felaketti, çok sayıda pozisyon kaybettim. Yaklaşık üç veya dört turun ardından yol tutuş biraz artmaya başladı ve durum daha iyiydi."

"Yine de geçiş yapmakta zorlandım ve yol tutuşun aynı olmadığını hissettim."

"Bu garip çünü çok sayıda antrenman yaptım, harika hissettim ve yarışa geldiğimde durum tamamen farklıydı. Bu da çok sinir bozucu." dedi.

Quartararo, antrenmanlarda güçlü bir tempo yakalasa da, Arjantin pist düzeninin kendilerine uygun olmadığını belirtti.

"Bu pist bana göre Yamaha için en iyisi değil çünkü düzlükler çok büyük."

"Fakat elimden gelenin ne iyisini yaptım ve pes etmedim. Bugün daha iyisini yapmak zordu çünkü ilk turlarda çok fazla pozisyon kaybettim. Fakat herhangi bir hata yaptığımı hissetmiyorum. Diğerleri sizden daha iyi bir tutuş yakaladıklarında, sizi geçmek için daha iyi hazırlanabiliyorlar."

"Bence tüm pozisyonları bu yüzden kaybettim. Ayrıca maalesef arka tarafı kontrol etmek zordu ve ısınma turlarından hemen sonra bizim için zor bir durum olacağını hissettim."