Quartararo, Yamaha'daki geleceğine Misano testinde karar verecek

Fransız sürücü, Yamaha'sının eksikliklerine rağmen geçen yıl dünya şampiyonluğunu kıl payı kaçırmıştı.

Bagnaia ve Ducati mühendislerinin Desmosedici GP22'nin tüm potansiyelini ortaya çıkararak onu neredeyse mükemmel bir motosiklete dönüştürmesi, İtalyan sürücünün MotoGP tarihindeki en büyük geri dönüşlerden birini imza atmasına ve 91 puanlık farkı kapatıp şampiyon olmasına yardım etti.

Yamaha, 2023'e girerken Ducati'ye kıyasla ana zayıflığı olan M1'in düzlük hızını geliştirmeye odaklandı ve ilk kış testlerinin ardından bu açıdan iyimserlik vardı. Ancak bu sezon başladığında, bunun öyle olmadığı, aksine tüm paketi olumsuz etkilediği anlaşıldı.

M1, hedeflenenden daha az düzlük hızına sahip olmanın yanı sıra, rakiplerine karşı en büyük gücü olan çevikliği de kaybetti.

2023'te şu ana kadar alınan sonuçlar iç karartıcı görünüyor ve dokuz yarışın ardından Quartararo şampiyonada 11., takım arkadaşı Franco Morbidelli ise 12. sırada yer alıyor. Üstelik sezon boyunca sadece bir kez podyuma çıkabildiler.

Yaz tatilinden sonra geri dönüş umudu vardı ancak Silverstone'da en yavaş üreticilerden birisi oldular.

Yamaha geçtiğimiz haftalarda Morbidelli'nin yeri için Alex Rins ile anlaştı fakat 2025'te takım arkadaşının kim olacağı belirsiz. Quartararo'nun mevcut anlaşması 2024 sonuna kadar devam ediyor ve alternatiflerin azlığı nedeniyle bu anlaşması bozması pek olası değil. Fakat bunun ötesinde ne yapacağı büyük oranda Japon üreticiye bağlı olacak.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Yamaha'ya karşı sabrının tükenmeye başladığını itiraf etti. Bundan ötürü San Marino GP'sinden hemen sonra yapılacak olan Misano testi, geleceği açısından çok önemli olacak.

"Misano testinde elimde bir kanıt olmasını istiyorum. Önlerinde bir ay var. Yamaha bana üç yıldır 10 sayfalık bir PDF belgesiyle bir şeyler vaat ediyor ve bunun dokuz buçuk sayfası yerine getirilmedi. Bu yıl o PDF'yi görmek istemedim."

"Yazılı şeyler görmek istemiyorum, görmek istediğim şey Misano motosikleti çünkü bu %95 oranında 2024'te yarışacağımız motosiklet olacak."

"Yamaha'nın beni gerçekten isteyip istemediğini orada göreceğiz."

Yaşadığı hayal kırıklığına rağmen Quartararo, istediği şeyi vermesi halinde Yamaha'da kalmak istediğini söyledi.

"Yamaha önceliğim çünkü beni MotoGP'ye getiren marka onlar. Yamaha'ya güveniyorum ve onlara bir şans verdim ama ikinci bir şans olmayacak."

Haziran ayında Quartararo uzun süredir menajerliğini yapan Eric Mahe ile yollarını ayırdı ve sözleşmelerinin ve imaj haklarının sorumluluğunu üstlenen yeni menajerlik şirketi FQ20'yi kurdu.

Quartararo bu konuda, "Şimdi kendimi çok daha özgür hissediyorum. Evde işin yasal ve ekonomik kısmıyla ilgilenen insanlar var."

"Ne istediğimi biliyorum. Yamaha'nın gelecek yıl için ne yapacağını görme açısından önemli olacak." dedi.